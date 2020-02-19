HTS Silahlı Terör Örgütü operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Heyeti Tahrir-i Şam (HTS) silahlı terör örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan operasyonda HTS silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda HTS silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ