HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama - Son Dakika
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HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama

6 saat önce

Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

HTŞ terör örgütü üyesine tutuklama, System.String[]

Kayseri'de, terör örgütü Heyet Tahrir el- Şam'a (HTŞ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan Suriyeli M.H.A tutuklandı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) grupları içinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 3 gün önce Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan Suriye uyruklu M.H.A. jandarmadaki işlemlerinin adliyeye çıkarıldı.  Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.H.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


Kayseri, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:51 Kaynak: DHA
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