Son Dakika Haberleri: HTŞ terör örgütüne mensup 9 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

HTŞ terör örgütüne mensup 9 kişi yakalandı

24 dakika önce

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup 9 şahıs yakalandı.

HTŞ terör örgütüne mensup 9 kişi yakalandı, System.String[]
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 aydır devam eden fiziki takip çalışmaları sonucunda HTŞ terör örgütüne mensup oldukları belirlenen 9 şahıs 30.07.2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, ev ve üst aramalarında elde edilen dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - KAYSERİ
Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler
Bahçeli: Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir Kurban pazarında ilginç olay: Pazarlık ettiği adamın parmaklarını kırdı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:23:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HTŞ terör örgütüne mensup 9 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]