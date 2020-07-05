HTŞ'ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

HTŞ'ye finansman sağlayan şüpheli tutuklandı

ADANA'da terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a (HTŞ) finansman sağladığı öne sürülerek gözaltına alınan Selahaddin S. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin S.?nin kentte topladığı paraları terör örgütü HTŞ'ye gönderdiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, merkez Yüreğir ilçesindeki evine yaptığı şok baskında Selahaddin S.?yi kıskıvrak yakaladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Selahaddin S.?nin, HTŞ'ye para göndermekten tutuklanan şüphelilerle irtibatlı olduğu ve örgüte para aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahaddin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜLÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera Rüşan Anıl ATARADANA, (DHA)