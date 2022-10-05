Eski Tecrübeli Diplomat, Çkp'nin Başarısının Anahtarının Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşmak Olduğunu Söylüyor

Huang Ling, Xu Supei

TUNUS, 5 Ekim (Xinhua) -- Eski Tunus Dışişleri Bakanı Ahmed Ounaies, Xinhua'ya verdiği demeçte, uzun vadeli hedefleri gerçekleştirmek için çalışmanın Çin halkını ortak refaha doğru yönlendiren Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) başarısının anahtarı haline geldiğini söyledi. Pek çok ülkede büyükelçilik yapan ve Tunus'un Dışişleri Bakanı görevini de üstlenmiş olan 86 yaşındaki emekli diplomat Ounaies, Çin'in gelişimini takip etmeye devam ediyor. Ounaies, Xinhua'ya verdiği yakın tarihli bir röportajda, "ÇKP'nin her zaman net bir stratejik hedefi var" dedi ve Çin'de uygulanan demokrasinin "dürüst, pragmatik ve şovmenlikten uzak" olduğunu sözlerine ekledi.

Demokrasinin manasının sosyal, ekonomik ve kültürel ilerlemede olduğunu söyleyen eski diplomat, "Çin, ulusu yeniden canlandırmak için bu alanlarda devamlı olarak pek çok uzun vadeli hedef belirledi ve başarıya ulaştı" dedi. Ounaies, Çin'in demokrasisi, insan hakları ve diğer meselelerle ilgili ABD ve bazı ülkeler tarafından yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak bunları "savunulmaz ve siyasi bir hesap" olarak nitelendirdi. Emekli diplomat, "Batı medyasının Çin'i karalaması, bu kesimin demokrasinin anlamını gerçekten anlamadıklarını gösteriyor. Onlar Çin'in son 70 yıl boyunca Çin halkı ve dünya için yaptıklarının ve çabalarının öneminin büyüklüğünü gerçekten takip etmiyor ve bunu düşünmüyorlar" diye ekledi. Ounaies, bu "kibirli ve küçümseyici" suçlamaların çok da inandırıcı olmadığını ifade etti. Çin halkının ÇKP'nin Çin'i refah yoluna soktuğuna tanık olduğunu söyleyen Ounaies, "Bu sebeple halk ÇKP'nin liderliğinin sürdürülmesi, ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunması için güçlü kararlılığa sahip" dedi. Emekli diplomat ÇKP'nin "uyum sağlama ve gelişme yeteneğine, yeni şeylere açık olma fikrine ve ileri güçleri çekme ve uygulama cesaretine" sahip bir parti olduğunu da vurguladı. Ounaies'e göre bu sebeple "ÇKP'nin Çin'i başarıya götürmesi tesadüf değil". Çin'in son yıllardaki başarılı uygulamalarından birinin evrensel eğitim olduğuna vurgu yapan Ounaies, bir grup Çinlinin yüksek ideallere sahip bir şekilde yetiştirilerek ülkenin her aşamada kalkınmasının temelini oluşturduğunu söyledi. Ounaies, "ÇKP'nin liderliğinde Çin'in mucizeler yaratmayı, dünya barışını ve istikrarını korumada büyük bir rol oynamayı sürdüreceğine inanıyorum" dedi.