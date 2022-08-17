Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam - Son Dakika
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Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

17.08.2022 15:36
Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

HUANGSHAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Huangshan Dağı, görülmeye değer muazzam güzelliği, tuhaf kayaları, dumanla kaplı zirveleri ve Çin'in en ünlü ağaçlarından biri olan Karşılama Çamı ile UNESCO Dünya Mirası Alanları'ndan biridir.

HUANGSHAN, 17 Ağustos (Xinhua) -- Huangshan Dağı, görülmeye değer muazzam güzelliği, tuhaf kayaları, dumanla kaplı zirveleri ve Çin'in en ünlü ağaçlarından biri olan Karşılama Çamı ile UNESCO Dünya Mirası Alanları'ndan biridir. Karşılama Çamı'nın 800 ila 1.000 yaşında olduğuna inanılıyor. Huangshan Dağı'nın ikonik ağacını daha iyi korumak için 1980'lerden bu yana özel bir nöbetçi atanıyor. Hu Xiaochun, 2010 yılında ağacın 19. nöbetçisi olarak atanmıştı. Hu 12 yıldır, yılda 300 günden fazla süreyi dağda ağaca eşlik ederek geçiriyor.

Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

Hu Xiaochun, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Huangshan Dağı'nda Karşılama Çamı'nın bir dalını destekleyen bir direği kontrol ediyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

Hu Xiaochun, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Huangshan Dağı'nda Karşılama Çamı'nı dürbünle inceliyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

Hu Xiaochun, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Huangshan Dağı'nda K arşılama Çamı'nı ve civarını monitörlerden izliyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zha ng Duan/Xinhua)

Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

Hu Xiaochun, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Huangshan Dağı'nda K arşılama Çamı'nın üzerinde olumsuz etkiye yol açabilecek zararlı böcekler olup olmadığına büyüteçle bakıyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam

Hu Xiaochun, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan Huangshan Dağı'nda K arşılama Çamı'nın üzerinde olumsuz etkiye yol açabilecek zararlı böcekler olup olmadığına büyüteçle bakıyor, 14 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Zhou Mu/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki İkonik Çam Ağacının Bakımını 12 Yıldır Yapan Adam - Son Dakika
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