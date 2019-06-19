Huawei: 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz
25 dakika önce
Huawei'nin Kurucusu Ren Zhengfei, "Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir.
Huawei
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:23
'nin Kurucusu Ren Zhengfei, "Huawei'ye uygulanan kısıtlamalar sorun teşkil etmeyecektir. Bu yıl 100 milyar dolardan fazla gelir bekliyoruz." dedi.
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