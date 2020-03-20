Huawei 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek - Son Dakika
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Huawei 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek

6 saat önce

Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0'ı duyuran Huawei, bu programla 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.

Huawei 2 milyon bilişim uzmanı yetiştirecek, System.String[]

Endüstriyel Dijital Dönüşüm Konferansı'nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0'ı duyuran Huawei, bu programla 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor.

Huawei'den yapılan açıklamada firma, dijital teknolojinin faydalarını herkese sağlamayı ve teknolojiyi her yere yaymayı amaçlayan TECH4ALL girişiminin bir parçası olarak, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Programı 2.0'ı duyurdu.

İlk olarak 2013 yılında başlayan programın amacı üniversitelerde ve okullarda bilgi ve iletişim teknolojileri bölümlerinin oluşturularak, ilgili müfredatın geliştirilmesiyle, daha fazla iletişim ve teknoloji uzmanının yetişmesini sağlamaktı. Bu sene başlatılan ikinci fazda ise Huawei hedef büyüttü, yeni plana göre özellikle 5G ve yapay zeka (AI) teknolojisi çözümlerini, okullarla yaptığı işbirliklerine sürekli dahil ederek önümüzdeki 5 yılda dünya çapında 2 milyon bilgi ve iletişim teknolojileri uzmanı yetiştirecek.

50 milyon doları aşan yatırım

Bu hedefe ulaşmak için Huawei, önümüzdeki beş yıl boyunca toplamda en az 50 milyon dolar yatırımla Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademi Geliştirme Teşvik Fonu'nu kuracak. Bu fon, öğrencilerinin pratik becerilerini geliştirmeleri için öğretici deney ekipmanları sağlayacak. Kurulan fon aracılığıyla öğretmenlere eğitimler verilerek, programın istikrarlı bir şekilde ilerlemesi sağlanacak. Bu fonla öğrencilerin yeteneklerini göstermesine, iş bulmasına ve yetenek arzı ile talep arasındaki verimli eşleşmeyi yakalamasına yardımcı olacak tüm paydaşların birlikte çalışması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kurumsal İş Grubu Hizmet Başkan Yardımcısı Hank Stokbroekx, "Her yıl 600 ila bin adet Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi kuracağız. Bu akademilerle, dijitalleşen dünyada daha fazla öğretmene ve öğrenciye fayda sağlamayı, daha fazla insanın eşit ve kaliteli eğitimden yararlanmasını, dijital becerilerini geliştirmesini ve sektöre yeni bir ivme kazandırmasını amaçlıyoruz. Bu program aynı zamanda, Huawei'nin ekosistem gelişiminin yeni bir aşamasını da işaret ediyor. Huawei gelecekte, endüstrilerin dijital dönüşümünü teşvik etmek için ekosistemdeki tüm paydaşlarla iş birliğini derinleştirecek, yatırımları artıracak ve çok yönlü, tam zamanlı sürdürülebilir bir yetenek ekosisteminin inşasını hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:52 Kaynak: AA

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