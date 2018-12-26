Huawei 200 Milyon Ünite ile Kendi Rekorunu Kırdı

Huawei
2018'e rekor sığdırdı.
Huawei 200 Milyon Ünite Sevk ederek geçen yılki rakamları fazlasıyla geçti.Huawei sıkıntılı geçen 2018'de Rekor kırmayı başardı. Özellikle Amerika
'daki yasaklar can sıksa da şirket 200 milyon üniteyi sahiplerine teslim etmeyi başardı.
Çinli teknoloji devi 2017'deki 153 milyon ünitenin ardından bu yıl 200 milyondan fazla üniteyi sahiplerine teslim ettiğini açıkladı. Elbette bunun en büyük sebebi bu yıl hem bütçe dostu, hem de amiral gemisi akıllı telefonlarının bu yıl oldukça sevilmesi. Huawei P20 ve Huawei Mate 20 Serisi bu rekoru açıkça destekledi. Bu cihazlar ile ilgili sevkiyatlar bir önceki yıla göre 16 milyon ve 5 milyon daha fazla oldu.
Tüm bunlara şirketin alt markaları Nova Serisi de eklenebilir. Nova 4 geçtiğimiz günlerde tanıtılmış. delikli bir ekran ve 48MP özellikleri ile dikkat çekmişti. Seri başladığından beri şirket 65 Milyon'dan fazla orta seviye ünite satmayı başardı. Diğer daha düşük bütçeli Honor ürünleri de var.
Huawei 200 Milyon Ünite ile geçen yılki rakamları geçti
Bununla ilgili olarak rakamlar net verilmedi ancak, Honor 10 ve Honor View 10'un Çindeki başarısı en büyük faktörler arasında yer alıyor. Honor View20 ise geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
Huawei'nin CFO'sunun tutuklanması, sayısız kamu kurumlarında kullanılmasının yasaklanması gibi bir dizi can sıkıcı durumların bu yıl gerçekleşmesine rağmen; Huawei'nin batı pazarlarına ne kadar az bağımlı olduğunun açık bir göstergesi. Üstelik tüm bu rekorlar, Huawei'nin 5G network cihazlarının Kanada
ve Amerikan hükümetleri tarafından kamu kurumlarında yasaklandığı bir yılda geldi. Şirketin bu başarıyı daha ne kadar sürdüreceğini zaman gösterecek ancak Amerika pazarına ne kadar az bağımlı olduğunu görebiliyoruz.
Huawei
IDC