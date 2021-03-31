Huawei 2020'de büyümeye devam etti - Son Dakika

Huawei 2020'de büyümeye devam etti

31.03.2021 14:45
Huawei 2020'de büyümeye devam etti, System.String[]

Huawei, 2020'de küresel satış gelirinin yüzde 3,8 artışla 136,7 milyar dolara yükseldiğini, net karının da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttığını açıkladı.

Huawei, 2020'de küresel satış gelirinin yüzde 3,8 artışla 136,7 milyar dolara yükseldiğini, net karının da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttığını açıkladı.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, merkezinin bulunduğu Çin'in Shenzhen kentinde "2020 HUAWEI Yıllık Değerlendirme Raporu"nu açıkladı. Online basın toplantısında konuşan Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ken Hu, salgının etkisinde geçen 2020'nin herkes için olağanüstü bir yıl olduğunu belirtti.

Tüm zorluklara rağmen istikrarlı bir iş performansına imza attıklarını söyleyen Hu, "Müşterilerimiz için değer yaratmak, salgınla mücadeleye yardımcı olmak ve dünya çapında ekonomik ve sosyal ilerlemeyi desteklemek için, yenilikler yapmaya devam ettik. İş operasyonlarımızı geliştirerek öngörülerimize yakın bir performansa imza attık. Bu zorlu dönemde tek bir ülkeye veya bölgeye odaklanmaksızın, üretim sürekliliğini sağlamak için küresel bir tedarik zincirine bağlı kaldık. Dijital dönüşümü müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte sağlayarak, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Hayatımıza kalite ve kolaylık katan, kurumları daha akıllı hale getiren ve toplumu daha fazla kapsayan dijital teknolojiler üretmek istiyoruz. Bu amaç bizi tamamen bağlantılı ve akıllı bir dünyaya yaklaştıracak." diye konuştu.

2021'de yine karmaşık ve değişken bir küresel ortamda var olmaya devam edeceklerini belirten Hu, "Kovid-19'un yeniden canlanması ve jeopolitik belirsizlikler, küresel toplum için yeni zorlukları da beraberinde getirecektir. Huawei olarak, teknolojinin, hepimizin karşılaştığı bu zorluklara yönelik yeni çözümler sunacağına derinden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tüm iş grupları 2020'yi kazançla sonlandırdı

Huawei'nin açıkladığı faaliyet raporuna göre, şirketin, 2020'deki küresel satış geliri yüzde 3,8 artışla 136,7 milyar dolara yükselirken net karı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı. Mobil operatörlere hizmet sunan Huawei Carrier İş Grubu, Kovid-19'un artırdığı ihtiyaçlar doğrultusunda, 170'ten fazla ülke ve bölgede bin 500'den fazla iletişim ağının istikrarlı bir biçimde çalışmasını sağladı. Bu da kullanıcıların, uzaktan çalışma, çevrimiçi öğrenme ve çevrimiçi alışveriş gibi mobil bağlantı gerektiren işleri sorunsuz gerçekleştirebilmelerine imkan sağladı.

Rapora göre, dünyanın büyük şehirlerinde bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan 5G deneyim testlerinde, Huawei'in 5G ağları, kullanıcı deneyiminde ilk sırada yer aldı. Şirket ayrıca kömür madenciliği, demir-çelik, limanlar ve üretim gibi 20'den fazla sektörde 3 binden fazla 5G inovasyon projesini uygulamak için dünya çapındaki operatörlerle birlikte çalıştı. Huawei'nin 2020'de ağ hizmetlerinden elde ettiği satış geliri 46,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yıllık bazda ise 2019'a göre yüzde 0,2 seviyesinde bir artış gerçekleşti.

Huawei Kurumsal İş Grubu ise geçtiğimiz yıl yenilik odaklı ve farklı senaryolara uygun çözümler geliştirirken, "herkes için" dijital ekosistem oluşturma yönündeki çabalarını artırdı. 253 "Fortune Global 500" şirketi ve dünya çapında 700'den fazla şehir, dijital dönüşüm için Huawei'i iş ve çözüm ortağı olarak seçti. Huawei 2020'de, daha akıllı bir endüstriyel ekosistem için sektörün ilk referans mimarisi olan Intelligent Twins'i de duyurdu.

Şirket, salgın döneminde virüsle mücadelede hayati önem taşıyan teknik çözümlere de imza attı. Örneğin, bulut tabanlı ve yapay zeka destekli tanı çözümüyle hastanelerin tıbbi altyapılarındaki yükü azaltmasına yardımcı oldu. Huawei ayrıca 50 milyondan fazla öğrenci için bulut tabanlı çevrimiçi öğrenme platformları geliştirmek üzere iş ortaklarıyla birlikte çalıştı. 2020'de, Huawei Enterprise'ın satış geliri 15,4 milyar dolar seviyesine yükselirken, bu rakam 2019'a göre yıllık bazda yüzde 23 artmış oldu.

HarmonyOS ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) lansmanları ile birlikte hayata geçirilen "1+8+N" mobil ekosistem stratejisi tüketicilere akıllı ofis, spor, sağlık, akıllı ev, seyahat ve eğlenceye odaklanan tüm cihaz ve senaryolarda akıllı bir deneyim sunmak için tasarlandı. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir stratejiyi ifade eden "1+8+N", daha akıllı bir gelecek için gerekli tüm teknolojik ürün ve çözümleri bir arada sunmayı amaçlıyor. Şirket ayrıca, 2020'de dünya çapında 730 milyon akıllı telefon kullanıcısına ulaşarak zirvede yer aldı. Huawei Tüketici Elektroniği Grubu'nun 2020'deki satış geliri 74,1 milyar dolar seviyesine yükselirken, bu rakam yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesinde artış gösterdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei 2020'de büyümeye devam etti - Son Dakika Ekonomi


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