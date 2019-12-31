Huawei: 2020'de önceliğimiz hayatta kalmak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Huawei: 2020'de önceliğimiz hayatta kalmak - Son Dakika Dünya

Huawei: 2020'de önceliğimiz hayatta kalmak

6 saat önce

Dünyanın bir numaralı internet altyapısı ve iki numaralı telefon üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2019 Mayıs'ında getirilen yasaklar nedeniyle büyüme hedeflerinin beklenenin altında kaldığını ve yeni yılda stratejilerinin hayatta kalmak üzerine kurulacağını açıkladı.

Huawei: 2020'de önceliğimiz hayatta kalmak, System.String[]

Çin telekomunikasyon devi Huawei 2020 yılında önceliğinin 'hayatta kalmak' olacağını duyurdu.


Dünyanın bir numaralı internet altyapısı üreticisi ve iki numaralı telefon üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 2019 Mayıs'ında getirilen yasaklar nedeniyle büyüme hedeflerinin beklenenin altında kaldığını ve yeni yılda stratejilerinin hayatta kalmak üzerine kurulacağını açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:05 
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