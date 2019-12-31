Huawei: 2020'de önceliğimiz hayatta kalmak

Çin telekomunikasyon devi Huawei 2020 yılında önceliğinin 'hayatta kalmak' olacağını duyurdu.



Dünyanın bir numaralı internet altyapısı üreticisi ve iki numaralı telefon üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 2019 Mayıs'ında getirilen yasaklar nedeniyle büyüme hedeflerinin beklenenin altında kaldığını ve yeni yılda stratejilerinin hayatta kalmak üzerine kurulacağını açıkladı.