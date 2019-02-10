Son Dakika Haberleri: Huawei'nin Türkiye'deki İlk Mağazasını Gezdik!

Huawei'nin Türkiye'deki İlk Mağazasını Gezdik!

22 dakika önce

Huawei İzmir Mavibahçe AVM'de Türkiye'deki ilk mağazasını açtı.

Huawei İzmir Mavibahçe AVM'de Türkiye'deki ilk mağazasını açtı. Firmanın Deneyim Merkezi adını verdiği mağazada telefon modellerini deneyebiliyorsunuz. Ayrıca akıllı saat, bileklik, kılıf, selfie çubuğu, bilgisayar, tablet ve benzeri Huawei marka ürünlerin de satıldığı mağaza ile ilgili deneyimlerimizi videomuzda aktarıyoruz. Mağazada sadece ürün satılmayacak. Aynı zamanda İzmir ve bölgesinde servis ve tamir hizmetinin de verileceğini belirtelim.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:09 Kaynak: Youtube

İzmir, Türkiye, Huawei, Genel
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