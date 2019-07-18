Huawei: 50'den fazla 5G anlaşması imzaladık
1 saat önce
Huawei, 5G teknolojisini geliştirmek için, 28'i Avrupa'dan olmak üzere 50'den fazla ülkeyle sözleşme imzaladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
– Huawei
, 5G teknolojisini geliştirmek için, 28'i Avrupa
'dan olmak üzere 50'den fazla ülkeyle sözleşme imzaladığını duyurdu.
Firma Temmuz ayının başında İtalya
'da 3.1 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurmuştu.
ABD, ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek Huawei'nin 5G teknolojisini yasaklayarak kara listeye almış, buna karşılık olarak Huawei ise herhangi bir ülkeyle "casusluk" anlaşması yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.
- İstanbul
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