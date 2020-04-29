Huawei 5G Akıllı Telefonları Gümbür Gümbür Geliyor - Son Dakika

Çin merkezli teknoloji devi Huawei 5G akıllı telefonlar ile büyük bir prestij kazanmak istiyor. Özellikle de bu teknolojiyi kendi cep telefonlarında kullanmak en büyük arzularından bir tanesi.



3C onayına kavuşan telefon modellerinin TEL-TN00, FRL-AN00, OXP-AN00, JSC-AN00, ANL-TN00 olduğu söyleniyor. Bu akıllı telefon modellerinin 5G teknolojisine sahip olacağı da neredeyse kesinleşti. Söz konusu Huawei olunca aslında bu pek şaşırtıcı değil. Şirket şu anda dünyanın önde gelen 5G servisini veriyor.



Huawei 5G akıllı telefonları orta segmente taşınıyor



Huawei akıllı telefonları genellikle kamera özellikleri ile tanınıyor. Tasarım açısından da canlı görüntüler sergilemeyi başaran şirket, donanıma da büyük önem gösterecek. Dünya genelinde 5G ağlarının yaygınlaşmaya başlaması onun şansını arttırıyor.



Çin'li teknoloji devi ile ilgili asıl önemli ayrıntıyı kaçırmamak gerekiyor. Normal şartlarda 5G modem özelliğinin sadece amiral gemisi akıllı telefonlarda olması bekleniyor. Huawei'nin yeni işlemcisi Kirin 820 5G, orta seviye bir işlemci bunu tam tersine çevirecek. Bu işlemci türü orta seviye olmasına rağmen 5G özelliği gösterebiliyor. Böylece bütün akıllı telefonlarda bunu kullanmak mümkün hale geliyor.



5G teknoloji ağını yaygınlaştıran sadece Huawei değil. Aynı zamanda Apple şirketi de birçok orta seviye ve alt modellerinde 5G ağlarını kullanmak istediğini söylemişti. Önümüzdeki dönemlerde muhtemelen sadece kamera veya tasarım teknolojisini konuşmaktan ziyade 5G sohbetleri baskın olacak. Bu teknolojiden geri kalan akıllı telefon şirketlerinin kendisinden söz ettirmesi çok zor görünüyor.