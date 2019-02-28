Huawei 5g Alanında Nasıl Çalışmalar Yapıyor?
22 dakika önce
Huawei Türkiye Strateji ve Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz ile Mobil Dünya Kongresinde Huawei ve 5G teknolojisi alanında konuştuk.
Huawei Türkiye
Strateji ve Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz ile Mobil Dünya Kongresinde Huawei ve 5G teknolojisi alanında konuştuk.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:32 Kaynak: Youtube
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