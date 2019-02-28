Son Dakika Haberleri: Huawei 5g Alanında Nasıl Çalışmalar Yapıyor?

Huawei 5g Alanında Nasıl Çalışmalar Yapıyor?

22 dakika önce

Huawei Türkiye Strateji ve Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz ile Mobil Dünya Kongresinde Huawei ve 5G teknolojisi alanında konuştuk.

Huawei Türkiye Strateji ve Pazarlama Direktörü Şamil Nevruz ile Mobil Dünya Kongresinde Huawei ve 5G teknolojisi alanında konuştuk.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:32 Kaynak: Youtube

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