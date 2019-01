Huawei, 5g Çipseti ile Cpe'sini Tanıttı

Huawei Balong 5000 çipsetini ve bu çipset ile çalışan ilk 5G cihazı Huawei 5G CPE Pro'yu duyurdu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, yüksek entegrasyon kabiliyeti ve küçük boyutlarıyla Balong 5000 5G modem çipi, 2G, 3G, 4G ve 5G bağlantıları destekliyor.



Farklı modlar üzerinden veri gönderirken hem güç tüketimini hem de gecikmeyi azaltan Balong 5000, son kullanıcı deneyimini 5G kullanımının erken dönemlerinde önemli ölçüde artırıyor.



Balong 5000, sektörde en yüksek 5G indirme hızı sağlayabilen çip olarak da öne çıkıyor. 6G altı düşük frekans iletişimlerde Balong 5000, saniyede 4,6 gigabit indirme hızlarına çıkabiliyor. mmWave spektrumunda ise saniyede 6,5 gigabit indirme hızı ile 4G LTE (4,5G) bağlantılardan 10 kat daha hızlı olduğunu kanıtladı.



Balong 5000 ayrıca hem bağımsız hem de bağımsız olmayan ağ mimarilerini destekleyen ilk çipset olma özelliği taşıyor. Bağımsız olmayan mimari ile 5G ağı hali hazırdaki 4G ağının üzerine kurulabiliyorken, bağımsız mimariyle tamamen ayrı ve bağımsız bir 5G ağı kurulabiliyor. Balong 5000, farklı kullanıcı ve servis sağlayıcı ihtiyaçlarına hemen uyum gösterip, 5G'ye geçiş aşamasının her adımında kullanım kolaylığı sağlıyor.





Balong 5000, otonom araçlara düşük gecikmeli ve yüksek güvenlikli bağlantı sağlayarak Vehicle to Everything (V2X) iletişimini destekleyen dünyanın ilk çok modlu çipseti oldu.



Balong 5000 çipsetini içeren Huawei'nin 5G akıllı telefonları ise bu yıl Barselona'da gerçekleşecek Mobile World Congress 2019 fuarında tanıtılacak.





Huawei 5G CPE Pro, hem ev hem KOBİ kullanımına uygun





Balong 5000'den gücünü alan Huawei 5G CPE Pro hem 4G hem 5G bağlantıları destekliyor. 5G bağlantı üzerinden 1 GB büyüklüğündeki HD video 3 saniye içinde, 8K çözünürlükteki videolar da hiçbir takılma olmadan indirilebiliyor.



Bu performans, ev kullanımına uygun CPE'ler için yeni bir mihenk taşını temsil ediyor. Evler haricinde Huawei 5G CPE Pro, süper hızlı genişbant bağlantıya ihtiyaç duyan KOBİ'ler tarafından da kullanılabilir.



5G lideri olan Huawei, 5G çalışmalarına 2009 yılında başladı ve şu anda uçtan uca 5G sistemi tedarik edebilen dünya üzerindeki tek şirket.



Huawei'nin 5G Ar-Ge'sine özel çalışan 5 bin 700 mühendisi ve 500'ü aşkın 5G uzmanı var. Toplama bakıldığında global olarak 5G çözümleri için Huawei'nin kurduğu 11 ayrı merkez olduğu görülüyor.



"Tüketicilerin global bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, Balong 5000'in tüketicilere yepyeni bir dünyanın kapılarını araladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yaygın bir iletişim ağının kurulumu için her cihazın yüksek hızda bağlantılar oluşturmasını sağlıyor. Gücünü Balong 5000'den alan 5G ağ dağıtım modemi Huawei 5G CPE Pro, (CPE – Müşteri tarafı cihazı) tüketicilerin istedikleri ağa bağlanmalarını ve şimdiye kadar görülmemiş hızlarda bir bağlantı deneyimi yaşamalarını sağlıyor. Huawei, çipler, cihazlar, bulut hizmetler ve diğer ağlara entegre edilmiş kabiliyetlere sahiptir. Bu gücümüzü kullanarak ve 5G çağının lideri olarak, tüketicilerin hayatlarının her noktasında global bir deneyim yaşamalarını sağlıyoruz."

