Son Dakika Haberleri: Huawei 5g ve Kurumsal Çözümlerini Mwc'de Sergiledi

Huawei 5g ve Kurumsal Çözümlerini Mwc'de Sergiledi

19 dakika önce

Her ne kadar Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde Mate X ve Matebook modelleri ile dikkat çekse de kurumsal tarafta da oldukça güçlü olan markanınn 5G başta olmak üzere önemli çözümleri de bulunuyor.

Her ne kadar Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde Mate X ve Matebook modelleri ile dikkat çekse de kurumsal tarafta da oldukça güçlü olan markanınn 5G başta olmak üzere önemli çözümleri de bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:02 Kaynak: Youtube

Mobil Dünya Kongresi, Huawei, Genel
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