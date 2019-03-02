Huawei 5g ve Kurumsal Çözümlerini Mwc'de Sergiledi
19 dakika önce
Her ne kadar Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde Mate X ve Matebook modelleri ile dikkat çekse de kurumsal tarafta da oldukça güçlü olan markanınn 5G başta olmak üzere önemli çözümleri de bulunuyor.
Her ne kadar Huawei Mobil Dünya Kongresi
'nde Mate X ve Matebook modelleri ile dikkat çekse de kurumsal tarafta da oldukça güçlü olan markanınn 5G başta olmak üzere önemli çözümleri de bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:02 Kaynak: Youtube
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