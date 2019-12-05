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Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor
6 saat önce
Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve telekomünikasyon teçhizatı üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetini en sonuncu kara listeye alma girişimi nedeniyle dava edeceğini duyurdu
Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve telekomünikasyon teçhizatı üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetini kara listeye alma girişimi nedeniyle dava edeceğini duyurdu.
Çarşamba günü yapılan açıklamada Huawei, geçtiğimiz ay federal bir sübvansiyon programına katılımını engelleyen ABD Federal İletişim Kurumunun bu kararını yasa dışı olarak nitelendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:43
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