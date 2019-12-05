Son Dakika Haberleri: Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor
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Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor

6 saat önce

Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve telekomünikasyon teçhizatı üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetini en sonuncu kara listeye alma girişimi nedeniyle dava edeceğini duyurdu

Huawei ABD hükümetine dava açmaya hazırlanıyor, System.String[]

Dünyanın önde gelen akıllı telefon ve telekomünikasyon teçhizatı üreticisi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümetini kara listeye alma girişimi nedeniyle dava edeceğini duyurdu.


Çarşamba günü yapılan açıklamada Huawei, geçtiğimiz ay federal bir sübvansiyon programına katılımını engelleyen ABD Federal İletişim Kurumunun bu kararını yasa dışı olarak nitelendirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:43 
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