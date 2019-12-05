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Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti
6 saat önce
Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
– Huawei
, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans
Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.
Huawei'in hukuk bölümünün başı Song Liuping, FCC'nin kararının bir temeli olmadığını ve şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini söyledi ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını ekledi.Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei'in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.
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