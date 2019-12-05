Son Dakika Haberleri: Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti
Son Dakika Ekonomi Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti - Son Dakika Ekonomi

Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti

6 saat önce

Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

Huawei, ABD'nin yasağı ile ilgili temyize gitti, System.String[]
Huawei, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) şirketin ürünlerinin federal finansmanla telefon operatörlerine satılması yasağı ile ilgili olarak New Orleans Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu.

Huawei'in hukuk bölümünün başı Song Liuping, FCC'nin kararının bir temeli olmadığını ve şirketin ulusal güvenliğe bir tehlike arz etmediğini söyledi ve kararın sadece firmanın itibarını etkilemek için alındığını ekledi.Song ayrıca alınan yasak kararın Huawei'in bir Çin şirketi olması sebebiyle alındığını ve şirketin siber güvenlik alanında yer almadığını ifade etti.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Huawei, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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