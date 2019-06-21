Son Dakika Haberleri: Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'da 100 milyon adet telefon sattı
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Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'da 100 milyon adet telefon sattı

1 saat önce

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin yaptırım kararına karşı 2019 başlangıcından mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Huawei'in CEO'u Ren Zhengfei, ABD yaptırıları sonrası sene sonu itibariyle şirketin 30 milyar dolar kaybedebileceğini açıkladı.

Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'da 100 milyon adet telefon sattı, System.String[]
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin yaptırım kararına karşı 2019 başlangıcından mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketin Ürün Hattı Müdürü He Gang'ın Huawei'in yeni akıllı telefonu Nova 5'i tanıttığı Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen etkinlikte, şirketin satış grafikleri ve ürünleriyle ilgili veriler paylaşıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:53 
Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Dünya
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