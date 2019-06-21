Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'da 100 milyon adet telefon sattı
1 saat önce
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin yaptırım kararına karşı 2019 başlangıcından mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Huawei'in CEO'u Ren Zhengfei, ABD yaptırıları sonrası sene sonu itibariyle şirketin 30 milyar dolar kaybedebileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:53
Çinli teknoloji devi Huawei
, ABD'nin yaptırım kararına karşı 2019 başlangıcından mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Şirketin Ürün Hattı Müdürü He Gang'ın Huawei'in yeni akıllı telefonu Nova 5'i tanıttığı Çin'in Wuhan
kentinde düzenlenen etkinlikte, şirketin satış grafikleri ve ürünleriyle ilgili veriler paylaşıldı.
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