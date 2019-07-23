Son Dakika Haberleri: Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'un ilk 6 ayında karını yüzde 30 artırdı
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Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'un ilk 6 ayında karını yüzde 30 artırdı

1 saat önce

Çinli teknoloji devi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) casusluk iddiaları sonrası yaptırım uygulama kararına rağmen 2019'un ilk yarısında karını yüzde 30 oranında artırdığını açıkladı. Şirket 2019 başlangıcından mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştirdi.

Huawei ABD yaptırımlarına rağmen 2019'un ilk 6 ayında karını yüzde 30 artırdı, System.String[]
Çinli teknoloji devi Huawei, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) casusluk iddiaları sonrası yaptırım uygulama kararına rağmen 2019'un ilk yarısında karını yüzde 30 oranında artırdığını açıkladı.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanları üreticisi olan Huawei'in satışlarında, Washington'un yaptırımları sonrası ilk 3 ayda yüzde 39 oranında düşüş yaşandığı, ancak sonraki üç aylık dönemde özellikle bazı ürünlerin geliriyle geçen senenin aynı dönemine göre karını artırdığını belirtildi.
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Amerika Birleşik Devletleri, Huawei, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:07 
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