Huawei ABD'ye dava açtı
52 dakika önce
Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.
Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:03
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