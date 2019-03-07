Son Dakika Haberleri: Huawei, ABD'yi Dava Etti

Huawei, ABD'yi Dava Etti

1 saat önce

Huawei, ABD hükümetine ürünlerini hükümet kurumlarında yasaklamasından dolayı dava açtı.

Huawei, ABD'yi Dava Etti, System.String[]
Huawei, ABD hükümetine ürünlerini hükümet kurumlarında yasaklamasından dolayı dava açtı. Çin merkezli teknoloji devi Huawei, ürünlerinin hükümet kurumlarında ve hükümet kurumlarıyla çalışan şirketlerde kullanılmasına getirdiği yasak nedeniyle ABD hükümetine dava açtı. Konuya ilişkin açıklama yapan Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili Guo Ping, ABD yönetiminin yasağı haklı çıkaracak kanıtlardan yoksun oluğunu belirtti. ABD Kongresinin, Huawei ürünlerine getirdiği yasağa yönelik herhangi bir kanıt sunmakta başarısız olduğunu ifade eden Guo Ping, "Bu yasak sadece hukuksuz değil, aynı zamanda Huawei'nin rekabet gücünü de sınırlandırıyor ve neticede de Amerikalı tüketicilere de zarar veriyor. Son çare olarak bu davayı açmakta mecbur kaldık" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

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