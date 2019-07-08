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Huawei akıllı şehir çözümleri Yeni Nesil Belediyeler ve Akıllı Şehirler Zirvesi'nde

1 saat önce

Huawei, Yeni Nesil Belediyeler ve Akıllı Şehirler Zirvesi'nde, en yeni akıllı şehir çözümlerini tanıttı.

Huawei akıllı şehir çözümleri Yeni Nesil Belediyeler ve Akıllı Şehirler Zirvesi'nde, System.String[]
Huawei, Yeni Nesil Belediyeler ve Akıllı Şehirler Zirvesi'nde, en yeni akıllı şehir çözümlerini tanıttı.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Sampaş Holding tarafından Ankara'da düzenlenen, Türkiye'nin her bölgesinden 150 belediyenin katıldığı etkinlikte, kentsel dönüşüm, portföy yönetimi hizmetleri, yeni nesil akıllı ulaşım ve güvenlik, akıllı su ve enerji, akıllı atık ve çevre çözümleri, kurumsal finansman, hibe ve destekler, akıllı şehir ekonomisi hizmetleri, altyapı ve taahhüt hizmetleri ile ilgili konular ele alındı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Kurumsal Birim Genel Müdür Yardımcısı Liuhuaihua, kentleşmenin getirdiği sorunlara işaret ederek, "Akıllı şehirler ve 5G ile Türkiye'nin gelişmesine yardımcı olmak, Türkiye ve Çin'in önünde yeni bir kilometre taşı görevini üstleniyor." ifadesini kullandı.
Yaptığı sunumda Huawei'nin yeni nesil akıllı şehir çözümlerini tanıtan Liuhuaihua, akıllı şehirlerin "karar verme algoritmaları" sayesinde sunduğu fırsatlara değindi. Karar verme algoritmaları ile Pekin'de vaka işleme sürelerinin 2 saatten 21 dakikaya düştüğünü bildiren Liuhuaihua, Shenzhen'de suç oranının büyük veri ve video analiz çözümleri sayesinde yüzde 29 azaldığını ve ulaşımın da yapay zeka kullanılarak daha verimli hale getirildiğini belirtti.
Liuhuaihua, şunları kaydetti:
"Akıllı şehir projeleri tüm dünyada birtakım zorluklar içeriyor. Bu noktada özellikle büyük ölçekli teslimat ve bakım deneyimine sahip güvenilir ve tecrübeli çözüm ortaklarına ihtiyaç duyuyoruz. Huawei olarak, 50'den fazla ülkede 200'den fazla akıllı şehir projesi portföyü de dahil olmak üzere birçok alanda başarı öyküsü olan global bir şirketiz. Bu global deneyimimizden edindiğimiz tüm bilgi birikimimizle, şirket olarak akıllı dönüşüm sürecinde her zaman Türkiye'ye eşlik etmeye devam edeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:50 Kaynak: AA
Türkiye, Huawei, Ekonomi
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