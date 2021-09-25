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Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor - Son Dakika

Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor

25.09.2021 22:53
Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor, System.String[]

Huawei, ABD tarafından getirilen teknoloji kısıtlamalarına rağmen, amiral gemisi cihazlarını üretmeye devam ediyor. Ancak firmaya gelen 5G yonga seti yasağından çok fazla etkilendiği söyleniyor. Şirket yeni ürettiği amiral gemisi cihazlarında sadece 4G ağlarını kullanan işlemcilere yer verebiliyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, birkaç yıldır ABD yasağıyla mücadele ediyor. ABD yaptırımlarının yürürlüğe girmesinden bu yana, Huawei'nin akıllı telefon işi benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaştı. Huawei, işlemci teknolojisinde yaşadığı kısıtlamalar nedeniyle, 5G yongaları satın alamaz ve yonga üreticileri Huawei'ye yalnızca 4G yongalarını satabilir. Bu olumsuz durum, Huawei'nin yalnızca 4G akıllı telefon pazarında aktif olacağını gösteren bir etkendir.

Şirket piyasaya sürdüğü cihazları 5G ağlara sahip ülkelerde satamaz. Şirket daha çok 4G teknolojisin kullanan ülkelerde aktif satış yapabilmektedir. Bu durumda şirketin diğer amiral gemisi cihazlar ile boy ölçüşemeyecek noktaya taşır.

Huawei, <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor

Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Çalışmalarına Devam Ediyor

Yakın zamanda Huawei Full Connect Konferansında, Huawei'nin dönem başkanı Xu Zhijun, bir röportajda ABD yaptırımları altında Huawei'nin akıllı telefonu işinin gerçekten büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Huawei'nin 5G akıllı telefonlarını satın almanın artık zor olduğunu iddia ediyor. Yine de Huawei'nin akıllı telefonu işini bırakmayacağını ve satmayacağını vurguladı. Ayrıca şirket, akıllı telefon işini tekrar rayına oturtmak için çok çalışıyor. Ancak Huawei'nin 5G akıllı telefonları piyasaya sürmesi için uzun bir zamana ihtiyaç olduğu biliniyor.

Huawei'nin yöneticisi Yu Chengdong, Huawei P50 serisinin lansman etkinliğinde Huawei'nin ABD'den gelen dört tur yaptırımla uğraşmak zorunda kaldığını söyledi.

Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor

Huawei, Amiral Gemisi Akıllı Telefonları Piyasaya Sürmeye Devam Edecek!

Huawei kısa süre önce Huawei P50 serisini tanıttı ve bu seri 5G'yi desteklemiyor. Yaklaşan Huawei akıllı telefonlar 4G yonga seti ile birlikte gelecek. Huawei P50 serisi Snapdragon 888 ve Kirin 9000 olan iki ana sürümü mevcuttur.

Ne yazık ki, bu cihazların hiçbiri 5G'yi desteklemiyor, sadece 4G ağını destekliyorlar. Bunun etkisi zaten piyasada kendini gösteriyor. P50 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra Huawei Mate 30 ve Mate 40 gibi 5G'yi destekleyen eski modellerin fiyatlarında artış görüldü. Bunun nedeni, kullanıcıların 5G'li eski modellerin daha yeni 4G akıllı telefonlardan daha iyi olduğunu düşünmesidir. Bu sorunu çözmek kolay değil ancak ABD'den gelen 5G kısıtlamalarını aşmak imkansız değil. Son rapora göre Çinli üretici, 2022'de 5G sorununu çözebilecek.

Ancak Huawei amiral gemisi cihazlarının takvimini değiştirmeyeceği ve her yıl yeni sürüm amiral gemisi cihazlarına piyasada yer vereceğini bildirildi. Hu Houkun, önümüzdeki birkaç yıl içinde Huawei'nin akıllı telefon serisinin pazarda lider olmaya devam edeceğini iddia etti.

Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Huawei, Akıllı Telefon İşinde Yaşadığı Zorluklara Rağmen Vazgeçmiyor - Son Dakika
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