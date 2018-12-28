Huawei, Alibaba ve Xiaomi Çin'in En Yenilikçi Firmaları Listesinde

Fortune'un Çince baskısı, Çin'in en üstteki 500 şirketinin ve ülkenin dünyanın ilk 500'e giren şirketleri arasında bulunan firmaların içinde bulunan 359 şirketi inceledikten sonra, 26 Aralık Çarşamba günü "Çin'in 2018'de en yenilikçi/inovatif firmaları" listesini açıkladı. Araştırma A.T.Kearney Danışmanlık ile işbirliği yapılarak gerçekleştirildi.

Liste telekomünikasyon, akıllı evler, perakende, imalat, lojistik, bankacılık ve sağlık gibi tamamen farklı sektörlerden düzinelerce inovatif şirketi tanıtarak dikkate sundu.

Çin bu Temmuz'da ilk kez dünyanın en yeniliğe açık 20 ekonomisi arasına, World Intellectual Property Organization(WIPO - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) küresel inovasyon indeksinde 17. sırayı alarak girmişti. Bu durum, Çin'in 2013 listesindeki 35. sıradaki yerine göre çok önemli bir ilerlemedir.

WIPO Genel Müdürü Francis Gurry bu çerçevede, "Çin'in hızlı yükselişi, dünya çapında inovasyon yeteneği geliştirme ve ekonominin yapısal temelini, mukayeseli üstünlüğü sağlamak için, inovasyona dayalı bilgi-yoğun endüstrilere yönlendirme yolunda en üst yöneticilerin saptadığı stratejik doğrultuyu yansıtmaktadır" ded