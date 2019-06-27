Huawei, Amerikalı şirkete ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti
1 saat önce
Amerikan mahkemesi, Çinli teknoloji devi Huawei şirketinin, Kaliforniya merkezli CNEX Labs adlı firmanın ticari sırları çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08
'nde mahkeme Çinli teknoloji devi Huawei
şirketinin Kaliforniya
merkezli CNEX Labs adlı firmanın "ticari sırlarını" çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.
Huawei'nin şikayetinin ardından CNEX Labs şirketi de Çinli şirketi aynı şekilde kendine ait teknolojiyi çalmakla suçlamıştı.
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