Son Dakika Haberleri: Huawei, Amerikalı şirkete ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti
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Huawei, Amerikalı şirkete ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti

1 saat önce

Amerikan mahkemesi, Çinli teknoloji devi Huawei şirketinin, Kaliforniya merkezli CNEX Labs adlı firmanın ticari sırları çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.

Huawei, Amerikalı şirkete ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı kaybetti, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri'nde mahkeme Çinli teknoloji devi Huawei şirketinin Kaliforniya merkezli CNEX Labs adlı firmanın "ticari sırlarını" çaldığı gerekçesiyle açtığı davayı reddetti.

Huawei'nin şikayetinin ardından CNEX Labs şirketi de Çinli şirketi aynı şekilde kendine ait teknolojiyi çalmakla suçlamıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:08 
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