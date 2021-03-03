Huawei AppGallery'de güçlü büyüme sürüyor

Huawei AppGallery'deki küresel kitlesi aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ve Avrupa'daki kitlesi ise yıllık yüzde 61,5 artışla 42 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

Huawei'nin açıklamasına göre, son 12 aylık dönem şirketin uygulama ekosistemi için güçlü bir büyüme yılı olduğunu gösterdi.

Küresel olarak en iyi üç uygulama mağazasından biri olan AppGallery, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 sırasında mobil ekosistemini genişletme planlarını açıklamasından beri devam eden gelişiminde birkaç kilometre taşına imza attı.

Yeni rakamlar, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu İcra Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu'nun, şirketin, AppGallery'yi dünyanın her yerinden tüketiciler tarafından erişilebilen açık, yenilikçi bir uygulama dağıtım platformu yapma vizyonunu açıklamasından bir yıl sonra ortaya çıktı.

Buna göre, kayıtlı geliştiricilerin sayısı geçen yıla göre yüzde 77 artışla 2,3 milyona ulaşırken, AppGallery şu anda Çin dışında 300 bin geliştiriciye sahip bulunuyor.

Küresel kitle aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ulaştı

Verilen bilgiye göre AppGallery'nin küresel kitlesi aylık 530 milyon aktif kullanıcıya ve Avrupa'daki kitlesi ise yıllık yüzde 61,5 artışla 42 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.

2020'de uygulama dağıtımı bir önceki yıla göre 174 milyar adet artarak 384,4 milyara ulaşırken, bir yıl öncesine kıyasla platformda yüzde 500'ün üzerinde daha fazla oyun bulunuyor.

Huawei kullanıcıları, AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings ve daha fazlası dahil olmak üzere geçen yılki lansmanlarla yeni oyunları dünya çapında ilk deneyimleyenler oldu.

AppGallery'nin hızlı büyümesi, şirketin, Huawei Mobile Services (HMS) ekosistemini büyütme çabalarının bir parçası olarak yaptığı yatırımla desteklendi.

HMS şu anda 8 binin üzerinde Ar-Ge mühendisi istihdam ediyor ve küresel teknik destek ekibinde 600'den fazla kişi çalışıyor.

HMS Core entegrasyon uygulamaları yıllık yüzde 118 artarak 120 bine çıkarken küresel hızlı uygulama aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 200 artarak 100 milyona ulaştı.

AppGallery, son 12 ayda binlerce global geliştiricinin Çin'in mobil ekonomisine girmesine yardımcı oldu

AppGallery, kullanıcılara en ilgili uygulamaları sunmak için hem yerel hem de küresel ölçekte geliştiricilerle birlikte çalışmaya, platformla çalışan geliştiricilerin sayısını artırmaya yardımcı olmaya ve dünya çapındaki tüketicilere daha fazla seçenek sunmaya yoğunlaştı.

Geliştiriciler, yerel kitlelere ulaşmak ve AppGallery'nin büyüyen küresel kitlesinden yararlanmak için AppGallery'e giderek daha fazla uygulama üretirken, yıl boyunca AppGallery, ulaşım endüstrisinde Moovit ve Bolt, iletişim sektöründe Viber, Booking.com ve Tidal gibi diğer popüler uygulamaları büyüyen platformuna dahil etti.

Bu stratejinin bir parçası olarak Huawei, global geliştiricilerin ülkenin kazançlı uygulama pazarına girmesine yardımcı olmak için Çin'deki uzmanlığından da yararlanıyor.

"Mobil öncelikli" bir toplum olarak kabul edilen Çin, tahmini uygulama indirme sayısı 100 milyarı aşan 904 milyondan fazla mobil internet kullanıcısına ev sahipliği yaparken, AppGallery, son 12 ayda binlerce global geliştiricinin Çin'in mobil ekonomisine girmesine yardımcı oldu.

PicsArt gibi uygulamalar şu anda Çin'de 300 milyondan fazla indirmeyle öne çıkan ilk uygulamalar arasında yer alırken, FaceTune 2 ve Mondly, sırasıyla 2,2 milyon ve 350 bin indirme alarak benzer başarılara imza attı.

AppGallery ayrıca 10 binden fazla Çin uygulamasının global pazarlara girmesine ve küresel kullanıcıların uygulama deneyimini çeşitlendirmesine de yardımcı oldu.

Banggood gibi popüler platformlar Huawei'nin benzersiz konumundan yararlanırken, AppGallery aracılığıyla küresel kitlelere ulaşan Çin uygulamalarının diğer örnekleri arasında Pascal's Wager, Rise of Kingdoms: Lost Crusade ve Night of Full Moon sayılabiliyor.

"2019'da 25 olan dünya çapında bir milyonun üzerinde AppGallery kullanıcısı olan ülke sayısı 42'ye çıktı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav Ülkeleri Başkan Yardımcısı Derek Yu, AppGallery stratejilerine ilişkin olarak, "Stratejimiz, ekosistemimizin gelişimi için sağlam bir temel oluşturmak üzere kullanıcı tabanımızı genişletmek oldu ve büyüme rakamlarının gösterdiğine göre, yaklaşımımız işe yarıyor. Yalnızca her zaman yeni, yerel olarak alakalı uygulamalar, geliştirici ortaklarımıza sürekli büyüyen bir kitleyle karşılaşma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mobil uygulamalar pazarında başarı için rakipsiz bir fırsat yaratıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Küresel Ortaklıklar ve Eko-Geliştirme İş Geliştirme Direktörü Zhang Zhe ise şu bilgileri verdi:

"2019'un sonunda, dünya çapında bir milyonun üzerinde AppGallery kullanıcısı olan 25 ülke vardı. Bu sayı şimdi 42'ye çıktı ve Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'daki pazarlarda güçlü büyüme görmeye devam ediyoruz. Bu sadece miktarla ilgili değil, aynı zamanda HMS Core ile entegre uygulamaların sayısının bir yılda iki kattan fazla artması, daha fazla geliştiricinin yeniliği teşvik etmek ve daha iyi ve daha benzersiz kullanıcı deneyimleri sağlamak için Huawei'nin cihaz üzerindeki yeteneklerine baktığını gösteriyor."