Huawei AppGallery'den "Keşfettikçe Kazan Kampanyası" - Son Dakika

Huawei AppGallery'den "Keşfettikçe Kazan Kampanyası"

Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery, barındırdığı yüzlerce yerli ve yabancı uygulama ile kullanıcılarına fayda sağlamaya devam ediyor.

Huawei AppGallery'den

Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery, barındırdığı yüzlerce yerli ve yabancı uygulama ile kullanıcılarına fayda sağlamaya devam ediyor.

Huawei açıklamasına göre, Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen AppGallery'de, 22 Haziran-22 Temmuz arasında geçerli olacak bir kampanya başlıyor.

Getir, BluTV, Faladdin ve BiSu uygulamalarının katıldığı çekilişte, Getir uygulaması üzerinden 20TL değerinde indirim, BluTV uygulamasından 3 ay ücretsiz üyelik, Faladdin uygulamasından 5 kredi ve BiSu uygulaması üzerinden verilecek siparişlerde ilk su bedava fırsatları AppGallery kullanıcılarını bekliyor.

Ayrıca kampanya kapsamında Huawei Puan ve Huawei Online Mağaza'da geçerli olmak üzere 50TL ve 140TL tutarlarında indirim kodu da kazanılabilecek.

İndirim ve fırsatlardan yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden "AppGallery Keşfettikçe Kazan Kampanyası" için hazırlanan 27 adetlik uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde "Şanslı Çarkı" çevirmek için 1 hak kazanılabilecek.

Katılımcılar 1 gün içerisinde bir kez, kampanya süresince 12 kez ödül kazanabilecek.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgiye AppGallery içerisinde yer alan "Keşfettikçe Kazan" kampanya şart ve koşullar kısmından ulaşılabiliyor.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümü ile sunuluyor.

Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama olması durumunda, uygulama adı "İstek Listesi"ne gönderilebiliyor.

Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 01:37 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei AppGallery'den 'Keşfettikçe Kazan Kampanyası' - Son Dakika Ekonomi

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