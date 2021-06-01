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"Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" başlıyor - Son Dakika

"Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" başlıyor

01.06.2021 14:43

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'deki yetenekli yazılım geliştiricilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan "Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" projesini hayata geçiriyor.

Huawei Türkiye ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'deki yetenekli yazılım geliştiricilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişimini amaçlayan "Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu" projesini hayata geçiriyor.

Huawei açıklamasına göre, ödüllü kodlama yarışması Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu, "Yapay Zeka" ve "Huawei Mobil Servisleri (HMS)" olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu ile yetenekli yazılımcıların, farklı kodlama alanlarında üretecekleri projelerle kendilerini geliştirmeleri ve bu konudaki bilgilerini artırmaları amaçlanıyor. Üç etapta tamamlanacak maratonda adaylar, ilk aşamada 26 Mayıs'tan itibaren BTK Akademi web sitesi üzerinden ön başvuruda bulunacak. Adaylar bu aşamada "Yapay Zeka" ve "Huawei Mobil Servisleri (HMS)" kategorilerden birini seçecek.

26 Mayıs-13 Haziran'da adayların, maratona katılmak ve sertifikalarını almak için gerekli çevrim içi ön eğitimi BTK Akademi web sitesi üzerinden tamamlamaları bekleniyor. Yapay zeka kategorisine yönelik eğitimler; "Bilgi Teknolojilerine Giriş", "Python ile Makine Öğrenmesi", "Doğal Dil İşlemeye Giriş", HMS (Huawei Mobil Servisleri) alanındaki eğitimler ise "Bilgi Teknolojilerine Giriş", "JAVA ile Programlamaya Giriş" ve "Huawei Mobil Servisleri" konularından oluşuyor.

İkinci aşamada ise adaylar, 20 Haziran'a kadar Huawei Yetenek Mülakat Sistemi (Talent Interview) üzerinden eleme sınavına girecek. Sınavı geçip maratona hak kazanan adaylar, 21 Haziran'da açıklanacak. Son aşamada, 25-28 Haziran'da adayların kendilerine verilen kategorideki projelerini 48 saat içinde hazırlayıp sunmaları bekleniyor. Jüri sunulan projeleri 5 Temmuz'a kadar değerlendirecek. En yüksek dereceyi alan ilk 10 projenin sahibi, düzenlenecek ödül töreni ile ödüllerine kavuşacak. Yarışmanın ödülü Huawei MateBook X dizüstü bilgisayar olarak belirlendi.

"Yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTK İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mustafa Ermiş, şunları kaydetti:

"BTK Akademi olarak geçtiğimiz bir sene içerisinde bilgi teknolojileri alanında 82 bin 533 saat, 166 adet çevrim içi eğitimi Türk halkının hizmetine ücretsiz olarak sunduk. Eğitimlerimizin hepsi alanında profesyonel kişiler tarafından yüksek kalitede içerik olacak şekilde hazırlandı. Bilişim ekosisteminde kendini geliştirmek isteyen herkes BTK Akademi'den kariyer yolunu belirleyerek ilgili eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını alabiliyorlar. Huawei Türkiye iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu maratonu yazılım geliştiriciler için iyi bir fırsat olarak görüyor ve eğitimlerini tamamlayan adayları maratona başvurmaya davet ediyorum. Şimdiden çok heyecanlı ve güzel geçeceğinden emin olduğum Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu'nun tüm katılımcılar ve ülkemiz bilişim ekosistemi için hayırlı olmasını diliyorum."

Huawei Türkiye Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Liang Dongbo da BTK iş birliğiyle bir etkinliği daha hayata geçirmekten son derece mutlu olduklarını aktararak, "Bu değerli maratonu, vizyonumuzun bir parçası olan bilgi teknolojileri ekosistemine katkıda bulunma işlevi açısından da önemli görüyoruz. Konunun yarışma boyutu kadar, bu süreçteki yapay zeka ve HMS eğitimlerinin BTK Akademi tarafından verilmesi de çok önemli. Hızla değişen bilişim dünyasında rekabette bir adım önde olmanın yolu, en güncel eğitimleri almaktan geçiyor. Programı destekleyen BTK'ya teşekkür ediyoruz. Maratonun yazılım geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyor ve tüm adaylara içtenlikle başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Araştırma Geliştirme, Türkiye, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Huawei Ar-Ge Kodlama Maratonu' başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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