Huawei, Avrupa Pazarında İlk Monitörünü Satmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Huawei, Avrupa Pazarında İlk Monitörünü Satmaya Hazırlanıyor

24.02.2021 19:22
Huawei, Avrupa Pazarında İlk Monitörünü Satmaya Hazırlanıyor, System.String[]

Huawei, MateStation B515 ile yaşadığı başarı doğrultusunda ilk monitörünü Avrupa pazarına sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Almanya'dan başlayarak Avrupa bölgesine monitör satacak.

Huawei, akıllı telefon işinde yaşadığı sıkıntıdan dolayı farklı teknolojik ürünleri tasarlamak ve üretmek için çalışmalarına devam ediyor. Huawei geçen yılın sonlarında, AMD Ryzen İşlemciden güç alan ve 8GB/ 16GB RAM kapasitesi sahip MateStation B515 masaüstü bilgisayarını ticari kullanım için ilk defa Çin'de satmaya başladı. Huawei, MateStation B515 masaüstü bilgisayar ile piyasa sürdüğü monitör büyük bir başarı elde etti. Şirket yetkilileri bu başarı karşısında, Çin dışına monitör satmaya karar verdi. Şirket ilk monitörünü, Avrupa bölgesinde bulunan Almanya'ya satmak için hazırlarını tamamladı. Yayınlanan resmi rakamlara göre Huawei Display monitör; 23.8 inç boyutunda olacak ve Almanya'da 159 Euro'ya (yaklaşık 193 $) + Vergiler ile ön sipariş verilebilecek. İlk satışın 17 Mart'ta başlayacağı ve buradaki başarı durumun göre, Avrupa bölgesindeki diğer ülkelere Huawei Display monitör gönderilecek.

İlk Huawei Monitörü Küresel Pazarlara Çıktı: İşte Özellikleri

Huawei monitörün özelliklerine gelirsek; Ekran en boy oranına 16: 9'a sahip olacak, Cihaz tam HD çözünürlüğü (1920 x 1080p) destekleyecek, 60Hz yenileme hızına ve göz koruma teknolojisini beraberinde getirecek.

Monitör, 250 nit renk parlaklığına, % 72 NTSC erkan özelliğine, 16,7 milyon renk dolgunluğuna sahip olurken, ekranın izleme açıları ise 178 derece ve kullanılabilir ekran alanı % 90 olacak. Üst ve yan çerçeveler 5,7 mm genişliğine sahip olacak.

Monitör; 23,8 inç IPS ekran ile kullanıcılarının hizmetine sunulacak. Ekran ayrıca, mavi ışık göz koruması için TUV Rheinland sertifikalıdır.

Monitörün görsel görünümü, ekranın üst, sol, sağ tarafında çok dar çerçeveler gösteriyor ve alt tarafında Huawei logosu ve arka tarafında çene bulunuyor. Arkada 1 VGA, 1 HDMI ve 1 DC giriş bağlantı noktası var. Ayrıca ekranın tasarımı sayesinde, eğilme ve yükseklik ayarlarını rahatlıkla yapabileceksiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Huawei, Avrupa Pazarında İlk Monitörünü Satmaya Hazırlanıyor - Son Dakika


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