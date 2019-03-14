Son Dakika Haberleri: Huawei Avukatları "İran'a Yaptırımları Delme" Suçlamasını Reddetti

Huawei Avukatları "İran'a Yaptırımları Delme" Suçlamasını Reddetti

51 dakika önce

NEW Çinli teknoloji firması Huawei, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği yönündeki iddiaları reddetti.

Huawei Avukatları
NEW Çinli teknoloji firması Huawei, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği yönündeki iddiaları reddetti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Huawei hakkında çeşitli suçlamalardan açılan davanın duruşması New York'taki federal mahkemede görüldü.

Mahkemede, Huawei'nin avukatları şirketin ABD'nin İran'a yaptırımlarını deldiğine ilişkin suçlamaları reddetti.

Ayrıca avukatlar, Çinli teknoloji şirketi hakkındaki "İran yaptırımları ile ilgili soruşturmada adaleti engelleme" suçlamasını da kabul etmedi.

Mahkemede, hakkında İran ile ilgili benzer suçlamalar bulunan Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou hakkında açıklama yapılmadı.

Bir sonraki duruşma 4 Nisan'da görülecek.

Huawei krizi

Mıng Vancou, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng'ın ABD'nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Mıng'ın tutuklanmasından sonra Çin, Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig ile iş adamı Michael Spavor'u, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunma iddiasıyla tutuklamıştı. Çin ayrıca, uyuşturucu kaçakçılığı davasından, 2016 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir başka Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'i de yeniden yargılayarak ölüm cezasına mahkum etmişti.

Kanada Federal Adalet Bakanlığı, 2 Mart'ta Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Huawei Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dönüşümlü CEO'su Guo Ping, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD Senatosunun şirketin ürünlerine yönelik yasağı destekleyecek bir kanıt sunamadığını belirtmiş ve Teksas'taki bir federal mahkemede ABD hükümetine dava açtıklarını duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:31 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Huawei, Güncel
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