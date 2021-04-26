Huawei Band 6, Huawei online mağazada ön satışa sunuldu - Son Dakika

Huawei Band 6, Huawei online mağazada ön satışa sunuldu

26.04.2021 12:21
Huawei Band 6, Huawei online mağazada ön satışa sunuldu, System.String[]

Huawei Band Serisi'nin en yeni üyesi Huawei Band 6, Türkiye'de ön satışa çıktı.

Huawei Band Serisi'nin en yeni üyesi Huawei Band 6, Türkiye'de ön satışa çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin yüzde 64 ekran-gövde oranına sahip 1,47 inç AMOLED FullView Ekran içeren ilk akıllı bilekliği Huawei Band 6, Huawei giyilebilir cihazlarının en önemli özelliklerinden olan 2 haftaya varan pil süresini de bünyesinde barındırıyor.

Akıllı bileklik kullanıcıları için üstün konfor ve doğru sağlık izleme çok önemli olurken, Huawei Band 6; tasarım, malzeme ve çeşitli algılama teknolojilerinde son derece yüksek gereksinimleri benimsiyor.

Sadece 18g ağırlığındaki akıllı bileklik, tüm gün sağlık takibi deneyimi sunuyor. Huawei Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi eksiksiz sağlık izleme özellikleri de sağlıyor.

Huawei Band 6, kullanıcıların bilimsel olarak egzersiz yapmasına yardımcı olmak için profesyonel veri izleme ve analiz için 96 egzersiz modunu destekliyor.

Huawei Band 6, 194 x 368 ve 282 PPI çözünürlüğe sahip 1,47 inç AMOLED FullView ekrana sahip. Selefi ile karşılaştırıldığında, ekran yüzde 148 daha büyütülerek ekran-gövde oranı yüzde 64 çıkartılıyor. Renkli ekran, kullanıcılara daha fazla bilgi netliği sağladığı gibi egzersiz ve sağlık verilerini daha kullanıcı dostu bir şekilde görüntüleme imkanı tanıyor.

Kullanıcılar, tıpkı bir akıllı telefonun dokunmatik ekranını kullanır gibi kolayca yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırarak dokunmatik ekranı kullanabiliyor.

Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü sunuyor

Yüksek verimli bir çip seti ve akıllı güç tasarrufu algoritmalarıyla desteklenen Huawei Band 6, kullanım koşullarına bağlı olarak 14 güne varan pil ömrü ile sürekli kalp atış hızı ve uyku izleme sağlıyor. Huawei Band 6, manyetik şarj cihazıyla hızlı şarjı destekliyor. 5 dakikalık şarj işlemi, akıllı bilekliği iki günlük tipik kullanım için hazır hale getiriyor.

Huawei TruSeen 4.0 tabanlı optimize edilmiş donanım modülleri ve yeni akıllı güç tasarrufu algoritması sayesinde Huawei Band 6, artık tüm gün SpO2 izlemeyi destekleyerek kullanıcıların sağlığını izliyor ve kandaki oksijen seviyesi düştüğünde bir alarm vererek hızlı harekete geçmelerine ve sağlıklarını daha proaktif bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Huawei Band 6 ayrıca sürekli, gerçek zamanlı ve doğru kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme sağladığı gibi, dinlenme kalp atış hızının çok yüksek veya çok düşük olması durumunda da kullanıcısını uyarıyor. Huawei Band 6'nın fitness özellikleri de kullanıcılara yepyeni bir deneyim getiriyor. İç ve dış mekanda koşu, bisiklet ve ip atlama gibi 11 profesyonel egzersiz modu, top oyunları ve dans türleri dahil olmak üzere 85 özelleştirilmiş mod, egzersiz takibi için geniş bir kapsama alanı sağlıyor.

Huawei Band 6, kullanıcıların egzersiz yeteneklerini kalp atış hızı değişkenlik verileri ve egzersiz verileri gibi çok boyutlu parametrelere dayalı olarak derinlemesine analiz etmek için Huawei tarafından geliştirilen Huawei TruSport profesyonel egzersiz algoritmasını kullanarak egzersiz yetenekleriyle ilgili bilimsel değerlendirme ve öneriler sunuyor.

Pil ömrü ve hafif tasarımıyla Huawei Band 6, kullanıcılarına çeşitli senaryolarda uzun süreler boyunca temel ve akıllı özellikler sağlamak için tasarlandı. Huawei Band 6, bilinmeyen numaraları akıllıca belirleyebiliyor, müzik çalmayı ayarlayabiliyor ve uzaktan kamera deklanşörünü kontrol edebiliyor.

Huawei Band 6, kullanıcının tarzına veya kıyafetine uyması için grafit siyahı, amber gün doğumu ve sakura pembesi renklerinde ön satışa sunuluyor. 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei online mağaza üzerinden satışa sunulan Huawei Band 6'yı satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabiliyor.

Türkiye, Huawei, Kalp, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei Band 6, Huawei online mağazada ön satışa sunuldu - Son Dakika Ekonomi


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