Huawei, bileğe takılan giyilebilir cihazlarda dünya pazar payı lideri oldu

International Data Corporation (IDC) 2020 Q2 raporuna göre, Huawei, bileğe takılan giyilebilir cihaz pazarının birincisi oldu.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, son derece rekabetçi olan giyilebilir cihaz pazarında böyle bir sonuç elde etmek Huawei için önemli bir başarı oldu.

Huawei, akıllı giyilebilir ürünler geliştirmeye başladığı ilk günden beri "kullanıcılara yenilikçi ürünler sunma" felsefesine bağlı kaldı. Şirketin pil ömrü konusundaki teknolojik uzmanlığı ile spor ve sağlık izleme teknolojilerinin sürekli gelişiminden yararlanan Huawei, Huawei Watch GT 2 Serisi gibi çeşitli rekabetçi ürünleri piyasaya sürdü. Sürekli ürün yeniliğiyle hareket eden Huawei, daha çeşitli tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya kendini adayarak dikkate değer başarılar elde etti.

Akıllı telefonlarda olduğu gibi Huawei, akıllı giyilebilir cihazlar alanında da lider hale geldi. Huawei Watch GT Serisi'nde ilk akıllı saatin doğuşundan bu yana akıllı saat serisi iyi performans gösterdi. Uzun ömürlü pille desteklenen profesyonel ve doğru veri izleme yetenekleri ile Huawei Watch GT Serisi tüketicilerine daha kapsamlı, gerçek zamanlı ve kullanışlı bir spor ve yaşam tarzı deneyimi sunarak sağlıklarını daha etkili bir şekilde yönetmeye yönelik proaktif bir adım atmalarına yardımcı oldu. Huawei, kullanıcıları güçlendirirken aynı zamanda şirketin temel teknolojilerini ve nihayetinde kullanıcı deneyimini yükseltmek için birçok araştırmaya yatırım yapıyor. Bu keşifler ve gelişmeler Huawei'nin bugünün giyilebilir pazarında sektör lideri haline gelmesine yardımcı oldu.

Teknolojik avantajlarla elde edilen rekabet avantajı

Uzun süre takılması gereken bir ürün olan akıllı saatin pil performansı, tüketiciler ve benzer şekilde sektör uzmanları arasında her zaman endişe konusu. Test koşullarında kullanıma bağlı olarak iki haftaya varan pil ömrüyle Huawei Watch GT Serisi, ultra uzun pil ömrüne sahip sektörün ilk akıllı saati oldu. Huawei Watch GT Serisi, tüketicinin gerçek zamanlı, sürekli sağlık izleme talebini karşılarken, kullanıcıların spor ve sağlık deneyimini kapsamlı bir şekilde geliştirdi.

Yeni Huawei Watch GT 2 Pro, yenilikçi bir tasarım ile kan oksijen algoritmalarının bir kombinasyonu aracılığıyla kandaki oksijen seviyelerini izleme zorluğunu doğrudan çözen tüm gün SpO2 izlemeyi destekliyor. Kullanıcıların, Huawei Watch GT 2 Serisi'nin yardımıyla kan oksijen doygunluğunu, kalp atış hızlarını ve stres seviyelerini gerçek zamanlı olarak izleyebildiği için vücutlarındaki değişiklikleri proaktif olarak takip etmesi ve kendi sağlıklarını daha iyi yönetmesi mümkün oluyor.

Huawei'nin akıllı giyim iş kolu, müşterilere daha iyi hizmet vermek ve şirketin yerel inovasyon yeteneklerinin küresel değerini oluşturmak için dünyanın en iyi inovasyon kaynaklarından ve Huawei'nin küresel değer zincirinin güçlü yönlerinden tam olarak yararlanıyor. Huawei'nin giyilebilir cihazlarının başarısı yıllardır birikmiş teknolojik uzmanlığın sonucu olurken, yenilik yoluyla pazarda gerçekten yıkıcı bir etki yaratan Huawei'nin giyilebilir cihazları, kendi teknolojik üstünlüklerini oluşturarak daha fazla kullanıcıyı akıllı saat takmaya ikna ediyor ve böylece satışlarda hızlı büyümeyi sürdürüyor.

Şu anda uzun pil ömrüne sahip olan, kullanıcıların spor ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan Huawei Watch GT 2 ile 100 spor türü için özellikler içeren ve genç tüketiciler arasında oldukça popüler olan Watch GT 2e bulunuyor. Huawei Watch GT 2 Pro, serideki en profesyonel model ve kullanıcılara daha kapsamlı ve profesyonel bir spor ve sağlık deneyimi sunarak spor konusunda daha sağlık bilincine sahip ve hevesli olmalarını sağlıyor.

Huawei portföyünde akıllı saatlere ek olarak, akıllı bileklikler, akıllı gözlükler ve diğer kategoriler de bulunuyor. Huawei'nin giyilebilir cihazlarının her biri, şirketin tüketicilere üstün bir ürün deneyimi sağlama konusundaki ileri görüşlü felsefesini somutlaştırıyor. Gelecekte Huawei, kullanıcılara neşe ve heyecan getirebilecek daha akıllı giyilebilir ürünler yaratmak için ürün geliştirme ve teknolojik yeniliğe büyük yatırım yapmaya devam edecek.

iOS ve Android cihazlarla rahat uyumluluk

Huawei Watch GT 2 Pro, mümkün olan en rahat deneyimi elde etmek için herhangi bir iOS veya Android akıllı telefonla hızlı ve kolay bir şekilde eşleştirilebiliyor. Android cihazlar için Huawei cihazının paketinde basılı olan QR kodunu taratmak veya Huawei AppGallery'den uygulamayı indirmek yeterli.

İOS kullanıcıları söz konusu olduğunda Huawei Watch GT 2 Pro, iOS cihazlarla kolayca eşleştirilebiliyor. Huawei Watch GT 2 Pro müşterilerinin tek yapması gereken, Huawei Health uygulamasını App Store'dan indirmek olacak.