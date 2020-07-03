Huawei, "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde 45'inci sırada yer aldı - Son Dakika

Huawei, "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde 45'inci sırada yer aldı

Huawei, WPP ve Kantar Millward Brown tarafından yayınlanan ve üst üste 5'inci kez yer aldığı "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde bu yıl 45'inci sırada yer aldı.

Huawei, WPP ve Kantar Millward Brown tarafından yayınlanan ve üst üste 5'inci kez yer aldığı "BrandZ Top 100 Global Markalar" listesinde bu yıl 45'inci sırada yer aldı.

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Huawei açıklamasına göre, bu yıl 15'incisi açıklanan 2020 BrandZ Top 100 raporunda Huawei 45. sırada yer aldı ve şirketin marka değeri yıllık yüzde 9 yükselerek 28,4 milyar dolar olarak açıklandı.

BrandZ araştırması, IDC'nin dünya çapında mobil cihaz izleyicilerinden elde ettiği bulgularla ilgili 3 ayda bir yaptığı duyuruların derlenmesiyle oluşturuluyor.

Araştırmaya göre Huawei, yüzde 17,8 pazar payı ile dünyanın 2'nci büyük akıllı telefon üreticisi oldu.

Şirketin giyilebilir sektördeki ivmesinin devam etmesi, sevkiyatların yıllık bazda yüzde 62,2 artmasını sağladı.

Küresel tablet pazarının yüzde 12'lik payı ile Huawei dünyadaki 3'üncü büyük tablet satıcısı olarak pozisyonunu korumaya devam etti.

Bağımsız analiz firması Canalys, Huawei'yi dünyanın en iyi 5 gerçek kablosuz ses ürünü üreticisinden biri olarak değerlendirdi.

Huawei'nin PC bölümü de yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 120 artış gösterdi.

Huawei geçen yıl, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlardaki ürünlerini çeşitlendirme ve genişletme stratejisi izledi.

Şubat ayındaki sanal lansman sırasında Huawei, 5G katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate Xs, Huawei MatePad Pro 5G tablet gibi yeni ürünlerini ve Huawei'nin uygulama dağıtım platformu AppGallery'i piyasaya sürdü.

Etkinlik ayrıca Huawei'nin "Tüm-Senaryo AI Yaşam Stratejisi"ni sunduğunu ve 5G'den yapay zekaya kadar tüm tüketici elektroniği teknolojisine yatırımı artırdığını gösterdi.

Huawei P40 serisinin piyasaya sürülmesi de mobil görüntüleme teknolojisi için önemli bir gelişme oldu.

İş danışmanlığı şirketi Boston Consulting Group (BCG), Huawei'yi "dünyanın en yenilikçi 6'ncı şirketi" olarak tanımlayan yıllık En Yenilikçi Şirketler raporunu da açıkladı.

Büyük ölçüde BCG'nin Ağustos 2019'dan Ekim 2019'a kadar yaptığı bir ankete dayanan sıralamalar, şirketlerin küresel zihniyet, sektör görüşü, sektördeki aksama ve değer yaratma dahil olmak üzere birden fazla performansını değerlendiriyor.

Listelenen ilk 50 şirketi arasında yer alan Huawei, en hızlı büyümeye sahip ve en yüksek sırada yer alan Çin şirketi oldu.

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:43 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Huawei, 'BrandZ Top 100 Global Markalar' listesinde 45'inci sırada yer aldı - Son Dakika

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