Son Dakika Haberleri: Huawei, Brüksel'de Siber Güvenlik Merkezi Açtı

Huawei, Brüksel'de Siber Güvenlik Merkezi Açtı

1 saat önce

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Brüksel'de siber güvenlik merkezi açtı.

Huawei, Brüksel'de Siber Güvenlik Merkezi Açtı, System.String[]
Çinli teknoloji şirketi Huawei, Brüksel'de siber güvenlik merkezi açtı.

Huawei, çeşitli Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Siber Güvenlik ve Şeffaflık Merkezi"nin açılışını yaptı.

Kamu kurumlarına, uzmanlara, kuruluşlara ve tüketicilere iletişim kurma platformu sağlamayı amaçlayan merkez, Huawei'nin siber güvenlik uygulamaları, Ar-Ge çalışmaları ve ürünleri hakkında bilgi sağlıyor.

Açılış töreninde konuşan Huawei Başkan Vekili Ken Hu, merkezlerinin bütün tüketicilerin kullanımına açık olduğuna dikkati çekerek, siber güvenlik merkezleri aracılığıyla, güvenlik standartları ve güvenlik teknolojileri konularında daha yakın iş birliği yapmak istediklerini söyledi.

Ken Hu, dijital dönemde güven inşa edilmesinin önemli olduğunu ve bu konuya daha fazla odaklanacaklarını ifade etti.

ABD, Avrupa ülkelerine Çin teknoloji şirketi Huawei ile iş birliğini durdurma çağrısında bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:21 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti, Brüksel, Huawei, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'nın Mart ve Nisan Aylarına Özel Kebabı "Keme" Türk Hava Yolları, 2018 Yılında 4 Milyar TL Net Kar Açıkladı

Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi Araç Kiralama Devi İflas Etti! 26 Bin Araç Yarı Fiyatına Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 18:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei, Brüksel'de Siber Güvenlik Merkezi Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]