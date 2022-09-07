HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu!

Huawei, 2019 yılında ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle yazılım ve donanım tarafında büyük bir darbe aldı. Halihazırda satmış olduğu cihazlar için yapılan anlaşmalar geçerliğini koruyor olsa da yenileri için ne Google ile Android ne de diğer paydaşları ile çip anlaşmaları yapamadı. Fakat bunun üzerine bugün itibariyle HarmonyOS 3 isimli son sürümü çıkan kendi işletim sistemini oluşturdu. İşte HarmonyOS 3 alacak tüm cihazlar…
HarmonyOS 3 özellikleri ve alacak cihazlar
Huawei geçtiğimiz aylarda MatePad Pro 11 modeli ile birlikte yeni işletim sisteminin yeri sürümü olan HarmonyOS 3'ü de tanıttı. Öncesinde ise yalnızca bir kaç yıl içerisinde 300 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen işletim sistemi olmayı başardı.
HarmonyOS 3 ise akıllı telefon ve tabletlerden çok daha fazlasını hedefliyor. Zira Huawei yeni Watch GT akıllı saatlerinden gözlüklere ve otomobillere kadar birçok alanda yayılmayı hedefliyor. Bu sayede mevcutta 300 milyon olan kullanıcı sayısını 1 milyara çıkarmayı hedefliyor.
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Dolayısıyla mobil cihazlardan ses teknolojilerine, iş programlarından oyunlara, sanal asistandan yapay zekaya ve stabil çalışma performansından yüksek güvenliğe kadar birçok alanda ilerleme sağlandığını görüyoruz. HarmonyOS 3 özellikleri hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.
HarmonyOS 3 alacak cihazlar
P50 serisi
P40 serisi
P30 serisi
P20 serisi
Mate 40 serisi
Mate 30 serisi
Mate 20 serisi
Mate 10 serisi
Mate X
Mate Xs
Mate X2
Mate Xs 2
Nova 10 serisi
Nova 9 serisi
Nova 8 serisi
Nova 7 serisi
Nova 6 serisi
Nova 5 serisi
Nova 4 serisi
Watch GT
Watch GT 2022
Watch GT 3 serisi
MatePad SE
MatePad Pro
MatePad Pro 10.8
MatePad 11
MatePad 10.4
MatePad Paper
Smart Screen SE series
Smart Screen V Pro 65/75
Smart Screren V 75 Super
Smart Screen V 98
Smart Screen X65
Smart Screen S series
Elf Learning device
Honor 30 serisi
Honor V30 serisi
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Son Dakika › Teknoloji › HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu! - Son Dakika