HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu! - Son Dakika
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HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu!

07.09.2022 00:01
HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu!

Huawei bugün düzenlediği etkinlikte telefondan kulaklığa birçok yeni ürün tanıttı. Ayrıca HarmonyOS 3 alacak cihazlar da netleşti.

Huawei, 2019 yılında ABD tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle yazılım ve donanım tarafında büyük bir darbe aldı. Halihazırda satmış olduğu cihazlar için yapılan anlaşmalar geçerliğini koruyor olsa da yenileri için ne Google ile Android ne de diğer paydaşları ile çip anlaşmaları yapamadı. Fakat bunun üzerine bugün itibariyle HarmonyOS 3 isimli son sürümü çıkan kendi işletim sistemini oluşturdu. İşte HarmonyOS 3 alacak tüm cihazlar…

HarmonyOS 3 özellikleri ve alacak cihazlar

Huawei geçtiğimiz aylarda MatePad Pro 11 modeli ile birlikte yeni işletim sisteminin yeri sürümü olan HarmonyOS 3'ü de tanıttı. Öncesinde ise yalnızca bir kaç yıl içerisinde 300 milyon kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen işletim sistemi olmayı başardı.

HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu!

HarmonyOS 3 ise akıllı telefon ve tabletlerden çok daha fazlasını hedefliyor. Zira Huawei yeni Watch GT akıllı saatlerinden gözlüklere ve otomobillere kadar birçok alanda yayılmayı hedefliyor. Bu sayede mevcutta 300 milyon olan kullanıcı sayısını 1 milyara çıkarmayı hedefliyor.

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Dolayısıyla mobil cihazlardan ses teknolojilerine, iş programlarından oyunlara, sanal asistandan yapay zekaya ve stabil çalışma performansından yüksek güvenliğe kadar birçok alanda ilerleme sağlandığını görüyoruz. HarmonyOS 3 özellikleri hakkında detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

HarmonyOS 3 alacak cihazlar

P50 serisi

P40 serisi

P30 serisi

P20 serisi

Mate 40 serisi

Mate 30 serisi

Mate 20 serisi

Mate 10 serisi

Mate X

Mate Xs

Mate X2

Mate Xs 2

Nova 10 serisi

Nova 9 serisi

Nova 8 serisi

Nova 7 serisi

Nova 6 serisi

Nova 5 serisi

Nova 4 serisi

Watch GT

Watch GT 2022

Watch GT 3 serisi

MatePad SE

MatePad Pro

MatePad Pro 10.8

MatePad 11

MatePad 10.4

MatePad Paper

Smart Screen SE series

Smart Screen V Pro 65/75

Smart Screren V 75 Super

Smart Screen V 98

Smart Screen X65

Smart Screen S series

Elf Learning device

Honor 30 serisi

Honor V30 serisi

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji HarmonyOS 3 alacak Huawei ve Honor cihazları belli oldu! - Son Dakika

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