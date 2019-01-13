Son Dakika Haberleri: Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu

Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu

58 dakika önce

Polonya'da bir Huawei yöneticisi "Çin devleti adına casusluk yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu, System.String[]
Polonya'da bir Huawei yöneticisi "Çin devleti adına casusluk yapmak" suçundan gözaltına alındı. Huawei, gözaltına alınan Vang Veycing'in işine son verdi ve eylemlerinin şirketle ilgisinin olmadığını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:01 

Polonya, Huawei, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zarrab'dan Rüşvet Alan Gardiyana 3 Yıl Hapis İçerdiği Yüksek Besin Değeriyle Kahramanmaraş Tarhanası Şifa Dağıtıyor

Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 11:59:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]