Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu
58 dakika önce
Polonya'da bir Huawei yöneticisi "Çin devleti adına casusluk yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Polonya
'da bir Huawei
yöneticisi "Çin
devleti adına casusluk yapmak" suçundan gözaltına alındı. Huawei, gözaltına alınan Vang Veycing'in işine son verdi ve eylemlerinin şirketle ilgisinin olmadığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:01
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