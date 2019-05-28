Son Dakika Haberleri: Huawei, Çekimini Türkiye'de Gerçekleştirdiği Bir P30 Pro Reklamı Yayınladı
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Huawei, Çekimini Türkiye'de Gerçekleştirdiği Bir P30 Pro Reklamı Yayınladı

2 saat önce

Huawei, fotoğraf kalitesi ile herkesi büyülemeyi başaran P30 Pro için tamamen Türkiye'de çekilmiş bir reklam filmi yayınladı.

Huawei, Çekimini Türkiye'de Gerçekleştirdiği Bir P30 Pro Reklamı Yayınladı, System.String[]
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, şirketin en yeni amiral gemisi olan Huawei P30 Pro için çekimleri tamamen Türkiye'de gerçekleştirilmiş bir reklam filmi yayınladı. Antalya Kekova Körfezi'nden Kayseri Hürmetçi Sazlığı'na ve Rize Huser Yaylası'na uzanan reklam filmi, P30 Pro'nun muhteşem kamera yeteneklerine vurgu yapıyor.

Antalya Kekova Körfezi'nde çekilen görüntüler, cihazın üstün gece modu özelliğini ön plana çıkarırken; Kayseri Hürmetçi Sazlığı'nda çekilen görüntüler, 50x yakınlaştırma özelliğinin muhteşemliğini gözler önüne seriyor. Rize Huser Yaylası'nın eşsiz manzarasında çekilen fotoğraf ise ultra geniş açı özelliğini gösteriyor.



Huawei, reklam filminin sonunda cihazın dörtlü Leica kameraya sahip olduğunu ve Technical Image Press Association (TIPA) Dünya Ödülleri tarafından 2019 yılının en iyi akıllı telefon kamerasına sahip telefonu ödülünün P30 Pro'ya verildiğini hatırlatıyor. P30 Pro'nun özelliklerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.



İşlemci: 7nm Kirin 980 SoC


Bellek: 6 GB/8 GB


Hafıza: 128 GB (6 GB RAM için), 64, 128, 256,512 GB (8 GB RAM için)


Ekran: 6,47 inç fullHD+ kıvrımlı OLED ekran, 16.7 million renk, DCI-P3 renk gamı, 2340*1080 çözünürlük


Arka Kamera: 40 MP, f/1.6 + 20 MP, f/2.2 Geniş Açı kamerası + 8 MP, f/3.4 Telefoto Lens, 50x Süper yakınlaştırma, ToF


Ön Kamera: 32 MP, f/2.0


Ses: Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4


İşletim Sistemi: EMUI 9.1 (Android 9.0 Pie Üzerine İnşa Edilmiş)


Batarya: 40W SuperCharge destekli 4200 mAh


Güvenlik: Ekrana Gömülü Parmak izi Okuyucu, Yüz Tanıma


Bağlantı: 2/3/4/4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz ve 5 GHz


Renkler: Nefes alan Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah, Kehribar Gündoğumu


Boyut ve Ağırlık: 73.4/ 158.0/ 8.41mm, 192 g


Suya ve toza karşı IP68 sertifikası
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:37 
Teknoloji
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