Huawei, Çekimini Türkiye'de Gerçekleştirdiği Bir P30 Pro Reklamı Yayınladı

Çinli akıllı telefon üreticisi
Huawei
, şirketin en yeni amiral gemisi olan Huawei P30 Pro için çekimleri tamamen
Türkiye
'de gerçekleştirilmiş bir reklam filmi yayınladı.
Antalya
Kekova Körfezi'nden
Kayseri
Hürmetçi Sazlığı'na ve
Rize
Huser Yaylası'na uzanan reklam filmi, P30 Pro'nun muhteşem kamera yeteneklerine vurgu yapıyor.
Antalya Kekova Körfezi'nde çekilen görüntüler, cihazın üstün gece modu özelliğini ön plana çıkarırken; Kayseri Hürmetçi Sazlığı'nda çekilen görüntüler, 50x yakınlaştırma özelliğinin muhteşemliğini gözler önüne seriyor. Rize Huser Yaylası'nın eşsiz manzarasında çekilen fotoğraf ise ultra geniş açı özelliğini gösteriyor.
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Huawei, reklam filminin sonunda cihazın dörtlü Leica kameraya sahip olduğunu ve Technical Image Press Association (TIPA) Dünya Ödülleri tarafından 2019 yılının en iyi akıllı telefon kamerasına sahip telefonu ödülünün P30 Pro'ya verildiğini hatırlatıyor. P30 Pro'nun özelliklerini aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.
İşlemci: 7nm Kirin 980 SoC
Bellek: 6 GB/8 GB
Hafıza: 128 GB (6 GB RAM için), 64, 128, 256,512 GB (8 GB RAM için)
Ekran: 6,47 inç fullHD+ kıvrımlı OLED ekran, 16.7 million renk, DCI-P3 renk gamı, 2340*1080 çözünürlük
Arka Kamera: 40 MP, f/1.6 + 20 MP, f/2.2 Geniş Açı kamerası + 8 MP, f/3.4 Telefoto Lens, 50x Süper yakınlaştırma, ToF
Ön Kamera: 32 MP, f/2.0
Ses: Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4
İşletim Sistemi
: EMUI 9.1 (Android 9.0 Pie Üzerine İnşa Edilmiş)
Batarya: 40W SuperCharge destekli 4200 mAh
Güvenlik: Ekrana Gömülü Parmak izi Okuyucu, Yüz Tanıma
Bağlantı: 2/3/4/4.5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz ve 5 GHz
Renkler: Nefes alan Kristal, İnci Beyazı, Aurora, Siyah, Kehribar Gündoğumu
Boyut ve Ağırlık: 73.4/ 158.0/ 8.41mm, 192 g
Suya ve toza karşı IP68 sertifikası