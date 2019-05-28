Son Dakika Haberleri: Huawei CEO'su Zhengfei: "Zafer bizim olacak"

Huawei CEO'su Zhengfei: "Zafer bizim olacak"

1 saat önce

Huawei CEO'su Ren Zhengfei basına yaptığı bir açıklamada, Huawei'nin ABD'ye bağlı olmadığını belirterek, "Zafer bizim olacak" dedi.

Huawei CEO'su Zhengfei:
Huawei CEO'su Ren Zhengfei basına yaptığı bir açıklamada, Huawei'nin ABD'ye bağlı olmadığını belirterek, "Zafer bizim olacak" dedi.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei Çin basınına ABD ile yaşanan kriz hakkında açıklamalarda bulundu. Yerel izleyici kitlesine yönelik olarak, Huawei'nin ABD'ye bağlı olmadığını ve Çinli şirketin ABD'nin yasağı konusunda endişeli olmadığını söyleyen Zhengfei, "Zafer bizim olacak" dedi.

"Çin'in gelişmekte, başarılı ve güçlü olduğundan emin olmalıyız"

Asıl kaygısının, beşeri bilimler de dahil olmak üzere Çin'deki eğitim kalitesini arttırmak olduğunu söyleyen Ren, Huawei'nin zaten her yerden en üst düzey yetenekleri çekebildiğini vurgulayarak, "Çin'in gelişmekte, başarılı ve güçlü olduğundan emin olmalıyız" dedi.

"Kızım hapishaneden doktorasını tamamlayıp çıkacak"

ABD ile Huawei arasında yaşanan kriz sonucu tutuklanan kızı Meng Wanzhou'nun hapse girmesinin beklendiğini belirten Zhengfei, bundan endişe duymadığını, aynı zamanda Kanada'da Huawei'nin üst düzey yöneticisi olan Wanzhou'nun eğitimine hapishanede de devam ederek doktorasını tamamlayarak çıkacağına inandığını belirtti. Ren Zhengfei, "Endişelenmiyorum, çünkü kızım da çok iyimser. Kendi kendine çalışabilen bir insan. Cezaevinde doktor olacak ve hapishaneden bir doktora derecesi tamamlamış olarak çıkacak" dedi. - TORONTO
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:14 Kaynak: İHA
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