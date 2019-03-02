Huawei CFO'su ABD'ye iade edilecek
1 saat önce
Kanada, İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecini başlattı.
Kanada
, İran
yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei
'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD
'ye iade sürecini başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:15
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