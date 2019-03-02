Son Dakika Haberleri: Huawei CFO'su ABD'ye iade edilecek

Huawei CFO'su ABD'ye iade edilecek

1 saat önce

Kanada, İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecini başlattı.

Huawei CFO'su ABD'ye iade edilecek, System.String[]
Kanada, İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Çinli teknoloji şirketi Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iade sürecini başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:15 

İran, Kanada, Huawei, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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