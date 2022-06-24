Huawei, Çin Dışındaki En Büyük Teknoloji Deneyim Merkezini Suudi Arabistan'da Kurdu - Son Dakika
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Huawei, Çin Dışındaki En Büyük Teknoloji Deneyim Merkezini Suudi Arabistan'da Kurdu

24.06.2022 16:54
Huawei, Çin Dışındaki En Büyük Teknoloji Deneyim Merkezini Suudi Arabistan'da Kurdu

RİYAD, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin telekom devi Huawei, Çin dışındaki en büyük teknoloji deneyim merkezini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı.

RİYAD, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin telekom devi Huawei, Çin dışındaki en büyük teknoloji deneyim merkezini Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da açtı.

Şirketin Suudi Arabistan'daki şubesi olan Huawei Suudi Arabistan tarafından yapılan basın açıklamasında Huawei'nin Suudi Arabistan Uzay Komisyonu işbirliğiyle Çarşamba günü Suudi Arabistan'da Gelecek Uzay adlı merkezin açılışını yaptığı belirtildi. 1.500 metrekare alana sahip merkez; otonom sürüş, üç boyutlu baskı ve beyin dalgalarıyla robot kontrolü gibi birçok inovasyon dahil ileri teknolojilere ev sahipliği yapıyor. Basın açıklamasında halka açılacak merkezin önümüzdeki beş yılda 200.000'in üzerinde ziyaretçi çekmesinin beklendiği ifade edildi. Açılış töreninde konuşan Huawei Suudi Arabistan CEO'su Eric Yang, merkezin açılışının, Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu kapsamındaki dijital hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek vereceğini söyledi.

Huawei ile Suudi Arabistan Uzay Komisyonu arasındaki ortaklığın, Çinli şirketin, kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdüyle uyumlu olduğunu dile getiren Huawei Suudi Arabistan, böylece yerel yeteneklerin geliştirildiğini ve Suudi Arabistan'ın dijital dönüşüm yolculuğuna aktif şekilde katkıda bulunulduğunu vurguladı. Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Adnan Alsharqi, "Gelecek Uzay gibi girişimler, dijital ekosistemimizin zenginleşmesine ve diğer dijital şirketlerin yatırımlarını çekmemize yardımcı oluyor" diye konuştu.

Çin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Chen Weiqing, Suudi Arabistan stratejik hedefleri kapsamında dijital dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışırken iki ülkenin teknoloji şirketleri arasındaki ortaklıkların, yerel teknoloji ekosistemine yeni bir değer katacağına inandığını söyledi. Suudi Arabistan Uzay Komisyonu CEO'su Mohammed Altamimi, Huawei gibi küresel bir teknoloji lideriyle yapılan ortaklığın, Suudi Arabistan'ın toplum üzerinde olumlu etkisi olan teknoloji çözümleri sunmasına imkan vereceğini ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Huawei, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huawei, Çin Dışındaki En Büyük Teknoloji Deneyim Merkezini Suudi Arabistan'da Kurdu - Son Dakika

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