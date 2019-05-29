Son Dakika Haberleri: Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık' başvurusu
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Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık' başvurusu

49 dakika önce

Çinli teknoloji şirketi Huawei, Trump yönetiminin savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili, anayasaya aykırılık hükmü verilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.

Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık' başvurusu, System.String[]
Çinli teknoloji şirketi Huawei, Trump yönetiminin savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili, anayasaya aykırılık hükmü verilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:33 
Donald Trump, Huawei, Ekonomi
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