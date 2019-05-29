Huawei'den ABD'nin yaptırım kararı hakkında 'anayasaya aykırılık' başvurusu
49 dakika önce
Çinli teknoloji şirketi Huawei, Trump yönetiminin savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili, anayasaya aykırılık hükmü verilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:33
Çinli teknoloji şirketi Huawei
, Trump
yönetiminin savunma harcamaları için kullanılması öngörülen bir yetkiyi sivil sanayi ürünlerine uygulamasıyla ilgili, anayasaya aykırılık hükmü verilmesi için mahkemeye başvuruda bulundu.
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