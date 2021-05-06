Huawei'den Anneler Günü için hediye alternatifleri

Huawei, Anneler Günü için çeşitli hediye seçenekleri sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei Watch Fit Elegant, Huawei Band 6 ve FreeBuds 4i, bu yılki Anneler Günü'nün hediyeleri olabilir. Huawei Watch Fit Elegant, ister spor kıyafetler ister yüksek topuklu ayakkabılar giymek istensin, tüm kıyafetlere uyuyor. Paslanmaz çelik tasarımı ve floroelastomer kayışı bulunan Huawei Watch Fit Elegant, daha sağlıklı ve güvenli bir yaşam tarzı sürmeye yardımcı oluyor.

Cihaz, kullanıcıların kalp atış hızını, kandaki oksijen doygunluğunu, uyku kalitesini ve stres seviyesini kesintisiz olarak izliyor. Huawei Health uygulaması kullanılarak sağlık, gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor. Cihazda kişiselleştirilmiş sağlık veya uyku önerileri görüntüleniyor. Ek olarak Huawei Watch Fit Elegant, nabız ölçümü sağladığı gibi günün her saniyesinde SpO2'yi izleyerek çok düştüğünde uyarı veriyor.

Anneler için daha rahat tasarıma sahip bir cihaz arayanlar için marka, rahat bir kullanım deneyimi ve çeşitli pratik işlevler sağlayan hafif Huawei Band 6 seçeneğini sunuyor. Cihaz, tüm gün kalp atış hızı, SpO2, stres ve uyku izlemenin yanı sıra ayağa kalkma hatırlatması ve kadın kullanıcılar için adet döngüsü izleme işlevini de içeriyor. Bunun yanı sıra cihaz, kullanıcının daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için yeni yollar oluşturmaya yardımcı olarak sağlığını iyileştirme deneyimi sunmak için tasarlandı.

Android ve iOS gibi farklı ekosistemlerde sorunsuz bir şekilde çalışıyor

Markanın Anneler Günü için önerdiği bir başka ürün de 10 günlük pil ömrüne sahip Huawei FreeBuds 4i. Ürün, aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde uzun saatler boyunca kullanılabiliyor.

FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza'da satışa sunuluyor. Huwei Watch Fit Elegant, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Huawei Online Mağaza üzerinden, 999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. 549 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunulan Huawei Band 6 satın almak isteyen kullanıcılar, vade farksız 4 taksit fırsatından da yararlanabiliyor.

Her bir Huawei giyilebilir cihazı, her akıllı telefonla, Android ve iOS gibi farklı ekosistemlerde sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Telefona Huawei Health uygulamasını indirilerek tüm sağlık izleme olanaklarından yararlanılabiliyor.