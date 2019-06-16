Huawei'den Babalar Gününde AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye

Huawei
'den Babalar Günü
Kampanyasında AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye
Huawei Türkiye
Tüketici Elektroniği Grubu, Babalar Günü'nü kutlamak için P smart 2019 model akıllı telefonları için bir kampanya başlatıyor. Kampanyada P smart 2019 satın alan kullanıcılara Am61 Sport Bluetooth Headphones Lite hediye ediliyor.
14-17 Haziran tarihleri arasında, Huawei İstinyePark Deneyim Mağazası ile İzmir
Mavibahçe Deneyim Mağazası'nda geçerli olan kampanya kapsamında satın alınan P smart 2019 model akıllı cep telefonlarının yanında, stoklarla sınırlı olarak kırmızı veya siyah renkte AM61 Sport Bluetooth Headphones Lite hediyesi alacaklar. Ayrıca P smart 2019 fiyatı, kampanya dahilinde 1999 TL olarak belirlendi.
P smart 2019
HUAWEI P smart 2019 tam AI fotoğrafçılık desteğine sahip. Bu, akıllı görüntü tanıma için her fotoğraf karesinin AI teknolojisi ile desteklendiği anlamına geliyor. Çift arka kamerayı yöneten yapay zeka, 500'den fazla sahne türünü tanımlamak, 22 kategori etiketi oluşturmak, gerçek zamanlı optimizasyon sağlamak ve böylece çekilen fotoğrafların her zaman olabilecek en iyi şekilde görünmesini sağlamak üzere eğitildi.
AM61 Sport Bluetooth Headphones Lite
Bluetooth 4.1 teknolojisi ile hızlı bağlantı ve üstün pil süresi sunan AM61 Lite, 10 gün stand-by süresi, 11 saat kesintisiz müzik çalma özelliklerine sahip. Sadece 5 gram toplam ağılığı olan AM61 Sport Lite, 11 milimetre boyutunda dinamik sürücüler ile zengin ses ve müzik keyfi sunuyor. Yarı kulak içi tasarım ile konforlu kullanım sağlayan bluetooth kulaklık, simetrik ağırlık yayılımı ile dengeli bir kullanım deneyimi sunuyor.
Huawei Babalar Günü Kampanyası