Son Dakika Haberleri: Huawei'den Babalar Gününde AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye
Son Dakika Teknoloji Haber

Huawei'den Babalar Gününde AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye

2 saat önce

Huawei'den Babalar Günü Kampanyasında AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Babalar Günü'nü kutlamak için P smart 2019 model akıllı telefonları için bir kampanya başlatıyor.

Huawei'den Babalar Gününde AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye, System.String[]
Huawei'den Babalar Günü Kampanyasında AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye


Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Babalar Günü'nü kutlamak için P smart 2019 model akıllı telefonları için bir kampanya başlatıyor. Kampanyada P smart 2019 satın alan kullanıcılara Am61 Sport Bluetooth Headphones Lite hediye ediliyor.

14-17 Haziran tarihleri arasında, Huawei İstinyePark Deneyim Mağazası ile İzmir Mavibahçe Deneyim Mağazası'nda geçerli olan kampanya kapsamında satın alınan P smart 2019 model akıllı cep telefonlarının yanında, stoklarla sınırlı olarak kırmızı veya siyah renkte AM61 Sport Bluetooth Headphones Lite hediyesi alacaklar. Ayrıca P smart 2019 fiyatı, kampanya dahilinde 1999 TL olarak belirlendi.

P smart 2019


HUAWEI P smart 2019 tam AI fotoğrafçılık desteğine sahip. Bu, akıllı görüntü tanıma için her fotoğraf karesinin AI teknolojisi ile desteklendiği anlamına geliyor. Çift arka kamerayı yöneten yapay zeka, 500'den fazla sahne türünü tanımlamak, 22 kategori etiketi oluşturmak, gerçek zamanlı optimizasyon sağlamak ve böylece çekilen fotoğrafların her zaman olabilecek en iyi şekilde görünmesini sağlamak üzere eğitildi.

AM61 Sport Bluetooth Headphones Lite


Bluetooth 4.1 teknolojisi ile hızlı bağlantı ve üstün pil süresi sunan AM61 Lite, 10 gün stand-by süresi, 11 saat kesintisiz müzik çalma özelliklerine sahip. Sadece 5 gram toplam ağılığı olan AM61 Sport Lite, 11 milimetre boyutunda dinamik sürücüler ile zengin ses ve müzik keyfi sunuyor. Yarı kulak içi tasarım ile konforlu kullanım sağlayan bluetooth kulaklık, simetrik ağırlık yayılımı ile dengeli bir kullanım deneyimi sunuyor.

Huawei Babalar Günü Kampanyası
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:37 Kaynak: Teknotalk.com
Türkiye, Babalar Günü, Huawei, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında AK Parti'den Moody's'in Türkiye kararına sert yanıt: Sivrisinek vızıltısından ibaret MHP Lideri Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararının siyasi olduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 06:31:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Huawei'den Babalar Gününde AM61 Sport Bluetooth Lite Kulaklık Hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]