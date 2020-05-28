Huawei'den dijital yeteneklere yatırım - Son Dakika

Huawei'den dijital yeteneklere yatırım

Huawei, Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya bölgesini kapsayan ilk online Eco-Connect Zirvesi'ni 27 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

Huawei'den dijital yeteneklere yatırım, System.String[]

Huawei, Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya bölgesini kapsayan ilk online Eco-Connect Zirvesi'ni 27 Mayıs'ta gerçekleştirdi.

Huawei açıklamasına göre, binden fazla ekosistem ortağını bir araya getiren Eco-Connect Zirvesi'nde, dijital yeteneklere daha fazla yatırım yapılması ve daha güçlü bir dijital Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için dijital dönüşümün teşvik edilmesi, ön plana çıkan konular arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Avrupa Bölge Başkanı ve Denetim Kurulu Üyesi James Li, küreselleşme ve iş birliğinin başarılı bir dijital dönüşüm için şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başarının paylaşılması son derece önemli. Bugünün koşullarında hiçbir ülke dijital dönüşümün karmaşıklığını tek başına yönetemez. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, dijitalleşme sürecinde karşılaştığımız zorluklar özelinde birlikte çalışarak, Orta - Doğu Avrupa ve İskandinavya bölgesinin dijital dönüşümünü hızlandırmayı başardık.

Bizler bu bölgeye sürekli ve daha fazla yatırım yapılmasını istiyoruz. Bu amaçla herkesi içine alan sağlıklı bir ekosistem oluşturmak için ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

2023 yılına kadar 700 binden fazla eğitimli profesyonel yetiştirme hedefi

Huawei, etkinlik kapsamında, Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinavya bölgesinde daha güçlü ve sürdürülebilir bir dijital yetenek havuzu oluşturmaya odaklanarak, yerel bir ekosistem geliştirmeye yatırım yapma planlarını açıkladı.

Plana göre, şirket, 2023 yılına kadar dünya çapında toplam 700 binden fazla eğitimli profesyonel yetiştirmek için bu yıl bölgedeki 18 binden fazla öğrenciyi yeni nesil dijital beceriler konusunda eğitmeyi hedefliyor.

Huawei, bugüne kadar yerel bilgi teknolojileri akademilerini hayata geçirmek üzere, dünya çapında 900'den fazla uluslararası üniversite ile ortaklığa gitti.

Bu akademiler; 5G, yapay zeka, bulut bilişim, büyük veri ve nesnelerin interneti de dahil olmak üzere birçok farklı teknoloji özelinde sertifikalı eğitimler veriyor.

Dijital becerilerini geliştirmeyi ve kariyerlerinde ilerlemeyi amaçlayan öğrenciler ve profesyoneller, bu programlardan yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Kurumsal İş Grubu Küresel İş Ortakları Departmanı Başkan Yardımcısı Frank Shen de ekosistem ortaklarının ağlarını genişletmeye devam edeceklerini belirterek, "Buradaki amacımız iş ortaklarımızın büyümelerini desteklemek üzere, kendilerine daha fazla eğitim olanağı sunmakla beraber, yenilikçi fikirleri de paylaşmaktır. Güçlü rüzgarlar bir ağacı kırabilir ama bir ormanı yok edemezler. Bunlar herkes için zor zamanlar. Ama birlikte çalışırsak üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

Huawei etkinlikte ayrıca, Wi-Fi 6 teknolojisinin en güncel AR demosu da dahil olmak üzere, bir dizi yeni bilgi ve iletişim teknolojisi çözümü de tanıttı.

Akıllı veri merkezi bağlantı çözümleri, dünyanın en hızlı All-Flash depolama alanı ve yeni bir amiral gemisi ürünü olan SmartLi ile beraber, UPS için tasarlanmış veri merkezi enerji depolama çözümleri de Huawei'nin tanıttığı yenilikler arasında yer aldı.

İskandinavya, Avrupa, Huawei, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Huawei'den dijital yeteneklere yatırım - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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