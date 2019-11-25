Huawei'den en yeni giyilebilir teknoloji ürünleri

Huawei'nin aralarında Watch GT2 ve FreeBuds 3'ün bulunduğu giyilebilir teknoloji ürünleri, hediye önerileri arasında öne çıkıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, şirket, giyilebilir teknoloji ürünleri alanında yeni nesil ürünleriyle tüketicilere estetik, ergonomik ve yeni teknolojileri bir arada sunuyor.

Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Watch GT 2 ve dünyanın açık tasarıma sahip ilk aktif gürültü engelleyici kablosuz kulaklığı FreeBuds 3, alınabilecek hediye önerileri arasında ön plana çıkıyor.

Dolphin Bionic akustik tasarımı ile Huawei FreeBuds 3, dinleyicilerin isterlerse saatlerce kulaklarında rahat bir şekilde kullanmalarını sağlayan bir deneyim sunuyor. Huawei FreeBuds 3, parlak siyah ve parlak beyaz renk seçenekleriyle minimal ancak modern tasarım anlayışıyla öne çıkıyor.

Huawei'nin yeni nesil akıllı saati Huawei Watch GT 2 ise, Huawei'nin 3 boyutlu cam tasarımıyla, daha geniş ve sınırsız bir ekran oluşturan ilk akıllı saati olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca yeni akıllı saat, sağlık programları ile daha fazla spor modu sunmanın yanı sıra, kapsamlı sağlık izleme ve yönetim yeteneklerini yenileyerek Bluetooth ile telefon üzerinden aramalar yapma, müzik dinleme gibi birçok işlevi gerçekleştiriyor.

2 haftayı bulan pil süresi

Huawei Watch GT 2 ailesi, 2 haftayı bulan pil süresi, 46 ve 42 milimetre kadran seçenekleriyle hem erkeklerin hem de kadınların spor veya günlük yaşamlarında sürekli kullanabileceği farklı modeller sunuyor.

Huawei Watch GT 2 aynı zamanda 500 mp3 barındırılabilecek geniş depolama kapasitesine sahip olduğu için, spor modunda, sekiz açık hava sporu (Koşu, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, açık deniz, triatlon) ve yedi kapalı salon sporu (Yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme havuzu, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi) dahil olmak üzere 15 spor modunu destekliyor.

Ayrıca akıllı saat, telefon rehberi işlevini de desteklediği için iletişim bilgileri saate kaydedilebiliyor ve arama yapılarak FreeBuds 3 ile yüksek kaliteli bir çağrı yapmanın yanı sıra müzik deneyimi de yaşanabiliyor.

Huawei Watch GT 2 tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı bin 499 TL ve Huawei Free Buds 3 tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı bin 99 TL olarak Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuluyor.