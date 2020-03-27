Huawei'den Google Asistan'a Rakip: Celia Assistant - Son Dakika

Huawei P40 serisi (P40, P40 Pro ve P40 Pro Plus) resmileşti. Çinli üretici, telefonları için yeni kişisel asistanı Celia'yı da kullanıma açtı. Yeni dijital asistan telefonlara OTA güncellemesiyle yüklenecek.

Huawei, bugün online düzenlediği etkinlikte P40 akıllı telefonları tanıttı. Huawei P40, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus telefonun özelliklerini sizlerle paylaştık. Kameralarıyla öne çıkan P40 serisi, şirketin "Celia" adını verdiği yeni bir kişisel asistanla geliyor. Çinli devin geçtiğimiz sene tanıttığı Celia şimdiye kadar Huawei'nin AI Cube akıllı hoparlörlerinde ve Çin'de satılan telefonlarda kullanılıyordu. Bugünden itibaren Huawei'nin Türkiye'de satılan akıllı telefonlarında da Celia (Xiaoyi de olabilir) kullanılabilir olacak. Kullanıcılar, güç tuşuna bir saniye basılı tutup "Hey, Celia" komutunu vererek kişisel asistanı çağırabilecek.

Şimdilik İngilizce, Fransızca ve İspanyolca konuşup anlayabilen Celia, ilk olarak İngiltere, Fransa, İspanya, Şili, Meksika ve Kolombiya'da yayınlanacak. Yeteneklerinden bahsetmişken, Huawei'nin sesli asistanı arama yapma, kısa mesaj gönderme, takvim hatırlatıcıları ayarlama, çeviri yapma, müzik çalma, hava durumunu kontrol etme ve daha pek çok şey yapabiliyor. Ayrıca Google Lens benzeri yapay zeka görüş özellikleri ile donatılmış. Örneğin, elmayı tarayıp alacağınız kalori miktarını söyleyebiliyor. Ayrıca görüntüleri tarayarak benzer ürünleri çıkartıp online alışverişinizde yardımcı olabiliyor.

Huawei, Google Asistan'a rakip yeni asistanı Celia'ya daha fazla özellik ekleyeceğini ve zaman içerisinde farklı pazarlarda da erişime açacağını söyledi. Celia, hoparlörler, TV'ler ve diğer Huawei cihazlarında da kullanılabilir olacak.