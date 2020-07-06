Huawei'den her kullanıma uygun MateBook dizüstü bilgisayarlar - Son Dakika

Huawei'den her kullanıma uygun MateBook dizüstü bilgisayarlar

Huawei'nin dizüstü bilgisayarları MateBook D15, MateBook D14 ve MateBook 13, birçok farklı kullanım senaryosunda kendilerine has özellikler sunuyor.

Huawei'nin dizüstü bilgisayarları MateBook D15, MateBook D14 ve MateBook 13, birçok farklı kullanım senaryosunda kendilerine has özellikler sunuyor.

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Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin MateBook serisindeki dizüstü bilgisayarlar, birbirine benzemesinin yanı sıra benzer özellikleri paylaşıyor.

Bu benzerlikler haricindeki küçük farklar, tüketicilerin her çalışma ve kullanım koşuluna uygun olan bir MateBook bulabilmelerini sağlıyor.

FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan Huawei MateBook D14 ve D15, bağlantı özelliklerini de güncelledi.

Huawei Share ile Huawei MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle-bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.

Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.

Tüketiciler, bilgisayarlarını sadece çalışmalarına izin veren bir araç olarak değil, aynı zamanda eğlenmelerine de izin veren bir platform olarak görüyor. Bu noktada Huawei MateBook D14 ve D15, yüksek düzeyde kararlılık ve güvenilirliği korurken, güçlü bir performans sunmak için AMD Ryzen işlemci ile güçlendirildi.

Huawei MateBook D Serisi, çift kanal desteğine sahip 8 GB DDR4 RAM ile hız avantajı da sunuyor.

Huawei MateBook D14 ve D15, soğutma için Huawei Shark Fin Fan 2.0 soğutma sisteminin yeni sürümünü içeriyor ve bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.

Parlama önleyici 14 ve 15 inç 16: 9 IPS panellerine sahip seri, Full HD (1920 × 1080) çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.

Ayrıca Huawei MateBook D14 ve D15, daha iyi göz koruması sağlayan, TÜV Rheinland sertifikalı, düşük mavi ışık emisyonu ile birlikte geliyor.

MateBook D14 ve D15'in farkları

Huawei MateBook D 14'ün 56 Wh, MateBook D15'in de 46 Wh piliyle 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlenebiliyor.

Her iki MateBook modelinin de şarj cihazları, ısı dengesini korumak amacıyla ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma koruması ile sunuluyor.

MateBook D14, 2 adet USB 3, 1 adet de USB Type-C bağlantı noktasına; MateBook D15 ise USB 3 bağlantı noktası adedi 1 ancak buna karşın fazladan 2 adet de USB 2.0 bağlantı noktasını barındırıyor. Bu da MateBook D15'i, çok sayıda çevresel birim bağlayarak kullanmak isteyecek tüketiciler için öne çıkan bir dizüstü bilgisayar haline getiriyor.

MateBook D14 ve D15'in en bariz farkları ise boyut özellikleri olarak öne çıkıyor.

Sırasıyla 14 ve 15,6 inç ekrana sahip modellerin genel boyut ve ağırlıkları da buna göre değişiyor.

MateBook D15'in boyutları 357,8 x 229,9 x 16,9 milimetre iken, MateBook D14'ün boyutları 322,5 x 214,8 x 15,9 milimetre olarak sunuluyor. Buna bağlı olarak dizüstü bilgisayarların ağırlıkları da değişiyor. MateBook D14'ün 1,38 kilogram, MateBook D15'in ise 1.53 kilogram ağırlığı bulunuyor.

İki dizüstü bilgisayar arasında MateBook D15 daha geniş bağlantı seçenekleri ve daha geniş ekranı ile klasik bilgisayar kullanımına yakınlığı ile öne çıkarken, MateBook D14 daha geniş pil kapasitesi ve mobil taşıma kolaylığı sunuyor.

MateBook 13

Huawei MateBook 13 ise 3: 2 ekran oranına ve 10 parmak dokunma destekleyen 4,99 mm inceliğinde çerçeveye sahip olacak şekilde tasarlanmış bir FullView ekran ile sunuluyor.

FullView ekran, yüksek performans ve daha iyi bağlantı özelliklerini bir araya getiren Huawei MateBook 13, taşınabilirlik, yüksek performans arayan tüketiciler için bir araç olarak öne çıkıyor.

Intel Core i5-8265U ve NVIDIA GeForce MX250 GPU ile güçlendirilen MateBook 13, 8 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı ile hem yüksek performans hem de uzun pil ömrünü bir arada sunuyor.

Huawei MateBook 13, 1000: 1 kontrast oranında 2K ekrana (200ppi'de 2160x1440) sahip olarak RGB renk gamının yüzde 100'ünü destekliyor.

HD resimleri görüntülerken veya Blu-Ray diskleri oynatırken kullanıcılara canlı ayrıntılar görüntüleme ve görüntüleri, videoları hızlı, doğru bir şekilde gösterme yeteneğinden daha fazlasını sunuyor.

Huawei MateBook 13'te çok dokunuşlu 2K HUAWEI FullView Ekran da ayrı bir seçenek olarak sunuluyor.

Kullanıcılar, 3 parmağını aşağı doğru hızlıca kaydırarak bir ekran görüntüsünü hızlı bir şekilde yakalayabiliyor ve kaydedebiliyor.

Huawei, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:07 Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Huawei'den her kullanıma uygun MateBook dizüstü bilgisayarlar - Son Dakika
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