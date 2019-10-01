Son Dakika Haberleri: Huawei'den kablosuz internete "hava fiberi" çözümü
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Huawei'den kablosuz internete "hava fiberi" çözümü

1 saat önce

Huawei WTTx (hava fiberi) çözümü, fiber altyapının ulaşamadığı ve nitelikli internet hizmeti alamayan bölgelere yüksek hızda mobil internet sağlıyor.

Huawei'den kablosuz internete

Huawei WTTx (hava fiberi) çözümü, fiber altyapının ulaşamadığı ve nitelikli internet hizmeti alamayan bölgelere yüksek hızda mobil internet sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei WTTx çözümü, fiber altyapı gerekmeksizin kablosuz ve yüksek hızda internet bağlantısı imkanı sunuyor. Ürün, WTTH teknolojisini kullanarak, 4.5G baz istasyonuna bağlanarak, dahili SIM kartı sayesinde başka bir internet ağına ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Böylece fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere yüksek hızda internet sağlanıyor. Ürün, elektrik hattı bulunan herhangi bir yere de kolaylıkla taşınarak kullanılabiliyor.

Dünya çapında 200'den fazla GSM operatörü, WTTx sistemini kullanarak yaklaşık 50 milyon haneye yüksek hızda internet hizmeti sağladı. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon hane bulunuyor ve fiberin ulaştığı hane sayısı ise bu rakamın dörtte biri oranında. WTTx, kablosuz geniş bant teknolojileri ile fiberin ulaşamadığı alanlarda internet erişim kalitesini artırmak ve nitelikli internet hizmeti sunmak açısından önem taşıyor.

Geleneksel kablolu geniş bant hizmetlerinin kurulumu için bölgeye bağlı olarak belli bir zaman gerekiyorken, WTTx hizmetleri ise 24 saat içinde devreye alınabiliyor. Müşterilerin hizmet başvuruları, operatör satış noktalarından ve müşteri hizmetleri kanallarından gerçekleştiriliyor.

Kurulum için bir randevu alındıktan sonra ürünle ilgili gerekli kontroller yapılıyor ve WTTx cihazı müşteriye anında teslim ediliyor. Ürünün ticari çözümü olan "WTTx Suite" sayesinde ise operatörlerin hizmet sunmaları, yönetmeleri ve servisi uzaktan etkinleştirmeleri oldukça kolay bir hale geliyor.

4.5G teknolojilerini kullanan WTTx, operatörlerin farklı kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere, ön ödemeli ve faturalı paketler sunmalarına olanak verirken, sunulan paketlerin fiyatları hız ve fiyatlandırma özelinde müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor.

5G döneminin yaklaşması ile operatörlerin ağ mimarilerinin sürdürülebilir gelişimine adapte olması önem kazanıyor. WTTx çözümleri aynı zamanda Ulusal Geniş Bant Ağları için de ideal bir çözüm olma özelliği taşıyor.

Huawei WTTx teknolojisi, 10 Eylül'de Budapeşte'de gerçekleştirilen ITU Telecom World 2019 etkinliğinde de tanıtıldı. Konferansa katılan Huawei yetkilileri, WTTx teknolojisinin dünyada internet bağlantısı olmayan yaklaşık 2 milyarlık kesimin en az yarısı için özel bir çözüm olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Huawei, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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